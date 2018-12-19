Android Renk Düzeltme Nedir Ne İşe Yarar?

Android’in 5 ve üzeri düğünlerde kullandığı ama hala yapım çalışmasında olan renk düzeltme özelliğinin ne işe yaradığını merak ediyor musunuz? Bu yazıda renk düzeltmeyle ilgili herşeyi açıklıyoruz.

Renk körlüğü günümüzde yaygın olan bir sorun. Bu insanlar renkleri normal şekilde göremezler. Sizin kırmızı gördüğünüz farklı yeşil gördüğünüzü farklı bir şekilde görebilirler. Bu bir sorundur. Android cihazlarda bunu kısmen telafi etmek için bir ayar bulunuyor. Renk düzeltme

Yeşil, kırmızı ya da mavi renklerden birini görmekte problem mi yaşıyorsunuz? Aşağıdaki ayarı telefonunuzdan açabilirsiniz.

Ayarlar – Erişilebilirlik – Renk Düzeltme yolunu izleyin. Kelimeler farklı olabilir. Farklı şekilde ifade ediliyor olabilir. İlgili ayar erişilebilirlik içerisinde.

Genel olarak yukarıda rahatsızlığın tanımı gösterilmiş şu şekilde uyarlanan mümkün.