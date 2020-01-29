Android Parmak İzi Ekleme

Android cihazlarda parmak izi sensörü olan telefonlarda ilk kuruluşta sizi yönlendirdiği kadarıyla parmak izi eklersiniz. Peki sonradan eklemek istediğinizde ya da değiştirmek istediğinizde ne yapacaksınız? Bu yazıda sizlere Android cihazlara parmak izi eklemeyi göstereceğiz.

Android Parmak İzi eklemek

Ayarlara girin. Güvenlik kısmını açın. Buradan parmak izini açın. Parmak izine girerken muhtemelen belirlediğiniz başka bir paraloyı size soracaktır. Giriniz.

Bu kısımda parmak izi ekle kısmından istediğiniz parmağınızı ekleyebilirsiniz. Bazı telefonlarda parmak izi arka kısımda bazıları ön kısımda bazıları da ekranın altındadır. Örneğin ekranın altındaysa baş parmağınızı belirlersiniz. Arka kısımda olanlar genelde işaret parmağını eklerler. Bu arada diğer elinizin parmaklarınızı da belirleyebilirsiniz.

Bir çok insan parmak izi tutukluluk yaparsa diye aynı parmağı iyice okutmak için birden fazla eklerler. Bu sayede bir çok sorunu çözebilirsiniz.

Telefonunuza istediğiniz kadar parmak izi eklemeniz mümkün. Bu sayede her parmağınızla telefonu açabilirsiniz. Çalışmayan veya kullanmadığınız parmak izinizi kaldırmanız mümkün. Parmak izi kayıtlarınıza isim verebilirsiniz. Örneğin sağ baş parmağım şeklinde isim verebilirsiniz.