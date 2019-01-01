Android İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Telefon sektöründe son zamanlarda en çok gündeme gelen özellik internet paylaşımı oldu. Elbette bu ülkemiz için geçerli çünkü ülkemiz güzide operatörleri bir iddia ortaya attı. İnternet paylaşımını ücretli yapacağız şeklinde. Daha sonra bazıları biz böyle birşey yapmayacağız şeklinde açıklamada bulunsa da insanların içi rahat değil. Peki nedir bu internet paylaşımı?

Android üzerinden kolayca erişilebilen internet paylaşımı için şu yolu takip edin.

Ayarlar – Ağ ayarları – internet paylaşımı

Burada yapmanız gereken bir kaç ayar bulunuyor. Bu kısımdan internet paylaşımını aktif edin. Telefonunuza bir isim verin ve bir şifre belirleyin. Şifresiz yapma şansımız var ama paylaşmak istediklerinizden başkaları da ağa girebilir. Bu nedenle güvenliğinizi sağlayın.

Bazı cihazlara özgü olmak üzere dilerseniz bu ağa bağlanacak en çok cihaz aferini belirleyebilirsiniz. Ya da dilerseniz ağa bağlanıldığında en çok ne kadar veri transferi yapılacağını belirleyebilirsiniz.

Bu işlemleri yapmadan önce Operatörünüze mutlaka danışın. Zira ücret alınabilir.