Android Ä°Ã§in KullanabileceÄŸiniz En Ä°yi Launcherlar

Launcher, Android telefonunuzun arayÃ¼zÃ¼dÃ¼r. BaÅŸlatÄ±cÄ±sÄ±dÄ±r. Yani arayÃ¼z gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ komple deÄŸiÅŸir. Temel gÃ¶rÃ¼nÃ¼m aynÄ± kalsa da renkler, ikonlar, simgeler, arka plan ve animasyonlar komple deÄŸiÅŸebilir. Ã‡ok yetenekli baÅŸlatÄ±cÄ±lar var. Bizde sizlere bunlardan bir kaÃ§ tanesini gÃ¶stermek istiyoruz.

Nova Launcher

Bir Ã§ok simge paketinin bu launcherla uyumlu olmasÄ± Ã¶nemli bir artÄ±. Son gÃ¼ncellemelerden birinde karanlÄ±k modu da kendine dahil eden launcher oldukÃ§a popÃ¼ler bir baÅŸlatÄ±cÄ± olarak sizin de dikkatinizi Ã§ekmiÅŸtir. HÄ±zlÄ±, yedek alabilme ve yÃ¼kleyebilme, ayarlanabilir uygulama Ã§ekmecesiyle Ã¶nemli bir alternatif.

Apex Launcher

Gizlilik ve gÃ¼venlik denildiÄŸinde ilk akla gelen Apex Launcher olabilir. Bununla birlikte cihazÄ±n menÃ¼ geÃ§iÅŸlerinde ve genel kullanÄ±mÄ±nda hÄ±zÄ±nÄ± da oldukÃ§a etkiler. Apex Launcher daha Ã§ok hÄ±zlÄ± olduÄŸu iÃ§in tercih edilir. UygulamanÄ±n kilitleme Ã¶zelliÄŸi diÄŸer uygulamalarÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini oldukÃ§a arttÄ±rÄ±r. Bir Ã§ok simge temasÄ± ve diÄŸer temalar bu launcherla Ã§alÄ±ÅŸabiliyor. Kesinlikle alternatifsiz kalmayacaksÄ±nÄ±z. Google Play

Smart Launcher Serisi

Listede en hafif olan launcher hangisi deseniz bunu gÃ¶sterebiliriz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekten size performans gÃ¶steriyor. En dÃ¼ÅŸÃ¼k donanÄ±mlÄ± kendi arayÃ¼zÃ¼nde bile kasan telefonlara bunu yÃ¼kleyin. FarkÄ± hissedeceksiniz.

Smart Launcher son sÃ¼rÃ¼mÃ¼ 5 olarak piyasada ve biraz grafik dÃ¼zeyi arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Ã–nceki sÃ¼rÃ¼mler daha hafif gelebilir.

DeÄŸiÅŸik uygulama Ã§ekmecesi ve sistemiyle dikkatinizi Ã§ekebilir. Google PlayÂ