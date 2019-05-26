Amrika Huawei’yi Yasakladı Peki Huawei En Çok Neden Etkilenecek

Huawei, Çinli telefon ve teknoloji üreticisi, uzun süre önce Amerika ile kavgası başladı. Amerika Çin kavgasından en çok Huawei etkilendi. Amerika Huawei’yi casuslukla suçlarken ilk önce başkan kimsenin Huawei telefon kullanmamasını önerdi daha sonra Amerikan şirketlerinin Huawei ile çalışmamasını sağladı. SOn günlerde bu gerginlik biraz yumuşasa da Google gibi şirketler Huawei ile kanun çıkması halinde çalışmayacaklarını bir bir duyurdu. Peki bu süreçte Huawei zora düşer mi? Zora düşerse en çok etkileyen durum ne olacak?

Huawei zora düşer

Huawei, Amerikaya telefon satmazsa zora düşmez. Bununla birlikte Google Android’i vermezse de zora düşmez çok büyük bir şirket bunların üstesinden gelecektir. Kendi işletim sistemini bile kısa zamanda geliştirebilir. Lakin bir şirket var ki, Huawei ile çalışmayabileceğini duyurdu, işte o zaman Huawei bitti.

ARM

Arm şirketi, İngiltere merkezli ve Japonyaya satılmış bir işlemci üreticisi. Çok uluslu olduğundan Japonlara satılmış olması birşeyi değiştirmiyor. Arge merkezleri ve çalıştığı şirketlerin ve birimlerinin bir kısmı Amerika’da ve Amerikan hükümetiyle çatışmak istemiyorlar. Bütün telefon şirketleri ve de işlemciye ihtiyaç duyan diğer teknoloji üreticileri ARM ile çalışıyor. Huawei’nin kendi için geliştirdiği Kirin işlemcinin temeli de ARM’ye dayanıyor.

Kısaca Android olmasın, Amerikan pazarı olmasın, kimse Huawei’nin yanında durmasın, Huawei’yi yıkamazlar ama ARM olmazda işlemci olmaz. En azından yeni nesil işlemciler olmaz. Yeni nesil işlemciler olmazsa Huawei olmaz. Zira telefonun performansı ve HUawei’nin teknolojisinin temeli ve gücü işlemcisine dayanıyor. ARM lisans anlaşmasını yenilemezse Huawei biter.