AliExpress’te Ücretsiz Ürün Çekilişine Katılmak

AliExpress’in uzun süredir kullanılan çok popüler bir kampanyası / etkinliği bulunuyor. Bir hesap sahipi her gün ücretsiz verileceği söylenen ürünler için kayıt yaptırabiliyor. Daha sonra kayıt yaptıran kişiler arasında çekiliş gerçekleştiriliyor ve ürün ücretsiz size gönderiliyor. Detaylar hemen alt kısımda.

AliExpress’ten ücretsiz ürün nasıl alınır?

İlk önce belirtmek gerekir ki site sizin gerçek bir kişi olduğunuzu görmek için kartınızdan cüzi bir miktar para çekiyor. Hani ücretsizdi demeyin. 0,06TL hiç birşey değil. Zaten bu hizmetteki amaç ürün tanıtımı yapmaz. Bu paranın alınmasının bir başka nedeni de bu. Eğer bir kredi kartı ya da ödeme yapabileceğiniz başka bir kartınız yoksa ücretsiz ürün almanız ilginç olurdu. Sonuçta bir sonraki alışverişiniz gerçekleşmeyecek.

Aliexpress uygulamasını indirin. Telefonunuzdan uygulamaya sonra hesabınıza girin. Sipariş adreslerinizi düzgün bir şekilde tanımlayın. Daha sonra bedava deneme ya da freebies kısmına girin. Bu kısımda istediğiniz kategoriyi belirleyin ve ücretsiz verileceği söylenen eşyaların içine girin. Bedava deneme ya da apply for free butonuna tıklayın. Kullanım koşullarını kabul edip onaylayın.

İşlem bu kadar. Bununla ilgili iki resim koyduk onları da inceleyin.