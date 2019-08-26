Adobe After Effects MP4 Formatında Çıktı Alma

After Effects, kısa ve etkili haraketli dosyalar oluşturmak, video intro gibi çıktılar almak ya da videonun belirli bir kısmını çok detaylı şekilde düzenlemek için kullanılan bir Adobe programıdır. Kompozisyonunuzu hazırladıktan sonra programın içinden çeşitli formatlardan seçerek çıktı alırsınız. Genel olarak bilinen 2 video formatı bulunur. Avi ve Mov. Bunlarda ne kadar düzenleme yaparsanız yapın 30 saniyelik çıktının boyutu 2Gb civarı oluyor ki bu da çok fazla.

MP4 ve H.264

Günümüzde kaliteden ödün vermeden en düşük boyutu alabileceğiniz video formatı mp4 olarak biliniyor. Bu codec olarak h264 ismiyle de biliniyor. After Effects son büyük güncellemesiyle yani 15’ten 16’ya geçerken Mp4 çıktı almayı programdan çıkardı ya da program artık h264 codec desteklemiyor. Bu durumda düşük boyutlu bir çıktıyı nasıl alacağız?

Media encoder

Yine Adobe’un başka bir programı olan ve After Effects ile entegre çalışan Media Encoder programını bilgisayara kurmanız yeterli. Programın çalıştığından emin olduğunuz zaman;

After Effects programında kompozisyonunuzu oluşturun.

Kompozisyon butonuna tıklayın.

Media Encoder kuyruğuna al satırına tıklayın.

Daha sonra kurmuş olduğunuz Media Encoder programı açılacak ve kompozisyonunuz oraya taşınacak.

Buradan alacağınız çıktı için düzenleme yapabilirsiniz.

Çıktınızı MP4 olarak ayarladıktan sonra yeşil play butonundan renderı başlatın.

Bu 2 Gb olan çıktının buradan 30Mb civarı çıktığını görereceksiniz. İnanılmaz bir fark olunca farklı bir program kurmaya deyiyor.