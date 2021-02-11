2020 zorlu bir yıldı ve sosyal medya pazarlama uzmanları eğilimlerdeki değişikliklere yol üstünde uyum sağlamak zorunda kaldı. Temel katalizör, markaların online varlığının önemini yüksek ölçüde artıran pandemi süreciydi. Bu süreç, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere özgü bir eğilim oluşturdu ve kitleleri sahtekarlıklara karşı dirençli hale getirdi. Bu eğilimlere dayanarak, 2021 yılı için ortaya çıkabilecek sosyal medya pazarlama koşulları tahmin edilebilir.

Neden önemli?

Sosyal medya kullanıcı sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bu büyüme, 2020 yılında devam etti ve 2021’de de aynı artışın devam edeceğine %100 gözüyle bakılabilir. Bu yılki kullanıcı sayısı artışı %12.3 seviyesindeydi. Günümüzde insan nüfusunun %50’den fazlası sosyal medya kullanmaktadır. Bu, 4.14 milyar kayıtlı kullanıcı demek. Her saniye 14 yeni kayıt yapılmakta.

Bu devasa artış göz önüne alındığında, markaların sosyal medyayı göz ardı etmeleri imkansızdır. 2021 yılında, şirketin web sitesinden vazgeçmek, sosyal ağ hesaplarından vazgeçmeye göre daha kolay bir tercih olacaktır. Bu platformlar size izleyiciyle doğrudan iletişim, aktif bir topluluk oluşumu, güven ve etkileşim artışı gibi paha biçilmez avantajlar sağlar.

Doğal olarak, tüm bunlar yetkin bir sosyal medya tanıtım stratejisi ile mümkündür. Yüksek kaliteli içerik ve güncel trendlere bağlılık da önemlidir. Biraz da bu konular hakkında konuşalım.

“Zeta” ve “Alfa” trendleri

Sosyal medya trendlerini z (2000-2010 yılları arasında doğmuş) ve α (2010 yılından sonra doğmuş) jenerasyonları şekillendirmektedir. Şu anda online alışveriş kitlesini oluşturan Y kuşağından oldukça farklı bir jenerasyonu oluşturmaktadırlar.

Zeta ve alfa kuşaklarının yakında ekonomik güce kavuşacak olmalarından ötürü, markaların bu hedef kitlenin sadakatini önceden kazanması gerekiyor. Bunun bir yolu, gençlerle onları ilgilendiren konular hakkında konuşmaktır. 2020’de sosyal ağlarda en çok tartışılan konular eşitlik, politika, eğitim, finans, yemek, psikolojik denge ve salgının toplum üzerindeki etkisidir.

Bunun kısa vadeli bir eğilim olmadığını anlamak önem arz etmektedir. Zeta ve alfa jenerasyonları şimdiden sosyal medya eğilimlerini önemli ölçüde etkiliyor ve bu etki gelecekte de artmaya devam edecek. Önemli bir nokta daha var; onları aptal olarak görmeyin. Savunmasız bir sosyal grubu desteklemek için tek seferlik bir eylem ikna edici görünmeyecektir. Yeni nesilleri hedefliyorsanız, sistematik olarak sürekli çalışmaya hazır olun. Aksi takdirde, yanıt olarak tonlarca olumsuz görüş ve asla aboneniz olmayacak binlerce hayran bulabilirsiniz.

Sistematik bir şekilde çalışın, hedef kitlenizi ilgilendiren konularda net marka duruşunuzu ifade edin ve ortak değerlerde birleşmiş sadık bir kitle oluşturun. Satışlar, oluşacak güveni takip edecektir.

Sosyal farkındalık

Bu eğilim bir öncekinin devamı niteliğindedir. Yeni kuşakları temsil eden özelliklerden biri de farkındalıktır. Kendisini kişisel sağlık (ruh sağlığı da dahil) ile ilgili, dünya ve toplumla ilgili olarak olarak gösterir. Bir markanın hedefleri arasında 2021 yılında böyle bir kitleyle başarılı bir şekilde çalışmak varsa, kişisel gelişim, hoşgörü ve kapsayıcılık konularına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Sahte olmayan içerik

2020 yılında ortalıkta dolaşan sahte bilgi miktarı inanılmaz boyutlardaydı. Elbette ki bu bilgi kirliliğine en çok maruz kalan konu Covid-19. Bu konu üzerine yayılan asılsız bilgiler hariç tutulsa bile diğer konularda o kadar yanıltıcı içerik vardı ki, Donald Trump bile şüpheli kaynağa sahip bilgileri birkaç kez sayfasında yayınladı.

İzleyiciler artık sahte haberlerden yoruldu. Doğal olarak 2021’de, yayınlanan bilgilerin kaynaklarını dikkatlice ele almalı ve kötü niyetli içeriği aldatmacadan kaçınmak için reddetmelisiniz. İtibarınız çok fazla önem taşır.

Doğallık

Yalnızca aldatmacadan değil, markanızın imajını çevrelediğiniz “cicili bicili” parıltılı süstelerden de vazgeçin. Birkaç yıldır sosyal medya, işletmelerin ve insanların kendilerini yanlış bir perspektiften göstermelerine izin verdi. Başarının sergilenmesi, uydurma pozlar ve sahte duygular gibi tüm bu şeyler artık geçmişte kaldı. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi görsel ve metinsel içerikte samimiyet her şeyden önce gelmektedir.

Ancak bu aynı zamanda içeriğin kalitesinin düşmesi gerektiği anlamına gelmez. İzleyiciler iyi içeriğe alışkın ve bu trend devam edecek. Bu nedenle, yayınlarınızda açıklık ve doğallığı profesyonel çalışmalarla birleştirmeniz gerekmektedir.

Bu arada, 2021’de “monokrom” hesapların popülaritesi muhtemelen azalacak. Modaya uygun “tek hesap – tek renk şeması” yaklaşımından bahsediyoruz. Nihayet akışınızı çeşitlendirebilir ve kendinize deney yapma izni verebilirsiniz.

Bir hesap açmak için özel hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Örneğin, Logaster online üreteci, ticari hesap markalaşmasında kullanılmak üzere temel kimlik öğelerini çabucak hazırlamanıza yardımcı olur.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturmanın uyarılması

Küresel izolasyon, kullanıcıların kullanıcıların benzersiz yeni bir UGC oluşturmasının önüne geçti. 2021 yılında da pek çok ülkenin yerel veya küresel izolasyona devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle kazananlar, yeni bir ortamda içerikle çalışmak için yeni araçlar ve şablonlar sunan markalar olacaktır. Başlangıçta dudak hizmet aracı sayesinde geniş çapta popülarite kazanan TikTok buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu sayede kullanıcılar her yerde, yalnızca akıllı telefonlarını ve uygulamayı kullanarak içerik üretebilmektedir.

Nostalji trendi

2020 yılında gerçekleşen olaylardan ötürü, dünyanın dört bir yanından insanlar pozitif duygu eksikliği yaşadı. Haberler ve olumsuz sosyal medya paylaşımlarının körüklediği genel kaygı, olumsuz havayı güçlendirdi. Bu nedenle insanlar en azından iyi bir şey görmek istediler.

Anıların bu konuda çok yardımı dokunur. Geçmişten günümüze (çok uzak olmasa bile) birkaç tatlı anı pozitif duyguları garantiler. Bu yalnızca bilgiyle değil aynı zamanda pazarlama içeriğiyle de işe yarar. İnsanların neşeli anları hatırlaması her zaman keyif verir. Bu nedenle nostaljik pazarlama, 2021’in trendlerinden biri olacaktır.

Koronavirüse uyarlanmış içerik

2021’de çoğu insanın aşılanacağını ve pandeminin aktif dalgasının zayıflamaya başlayacağını varsaysak bile, bu eğilim ilgili doğrultularda varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bu nedenle markalı içerik, insanları bir araya getirmeye, sağlık hizmetlerine, desteğe ve motivasyona odaklanmaya devam etmelidir. Dahası, sosyal mesafeyi, online siparişleri, temassız hizmetleri, uzaktan çalışmayı vb. teşvik etmemiz gerekmektedir.

İçerik oyunlaştırma

Pandemi, kullanıcılar arasında video oyunlarının popülaritesini artırdı. Oyunlar, yasak olan canlı etkileşime bir alternatif haline geldi. Bu durum, özellikle kullanıcıların ortak ilgi alanları ve diğer özelliklerle birleşen yerel topluluklar oluşturduğu online oyunlar için geçerlidir.

Bu eğilime tepki vermeye ve 2021’de oyunlaştırılmış içerik oluşturmaya odaklanmaya değecektir. Eğlence, etkileşim, online etkileşim – bunların tümü markaların ve izleyicilerin iletişiminde itici güç haline gelmelidir.

İletişim aracı olarak Memeler

Emojiler ve GIF’leri yalnızca daha yaşlı bir kitleyi hedeflerken kullanın. Y kuşağı ve Z kuşağı temsilcileri memlere daha alışkın. Bunlar sadece seyircileri eğlendirmenin bir yolu değil. Olumsuzluk düzeyini azaltmak veya karmaşık sosyal konulara ve diğer ilgili konulara tepki göstermek için memeleri kullanmayı deneyebilirsiniz.

Mikroblogcular milyonerlerden daha iyidir

Milyonlarca kişilik bir kitleye sahip blog yazarları daha iyi erişime sahiptir ancak küçük influencer’lar çok daha yüksek katılım seviyelerine erişirler. Bunun birkaç nedeni vardır:

Üst düzey bloggerlar çeşitlilik içeren bir kitleye sahiptir. İçeride farklı sosyal grupların temsilcileri yer alır ve bu nedenle reklamları özelleştirmek onlar için daha zordur;

İzleyiciler reklamlardan bıktı ve bu tür bloggerları izlemesi eğlenceli fakat düşük güvenilirliğe sahip şov yapımcıları olarak görüyor.

Bunun yanı sıra beğeni, peşinde koşmayan niş bir blogcu çok daha güvenilirdir. Dahası, aboneleri farklı şemsiyeler altında (genel ilgi, cinsiyet, yaş vb.) birleşir ki bu da reklamlarınıza ince ayar yapmanıza ve daha fazla yanıt almanıza olanak tanır. Ayrica mikro-influencerlar ile etkileşime geçmenin çok daha ucuz olduğunu da unutmayın.

Sonuç

Öngörülerin birçoğu sosyal medya pazarlamacıları için yeni değil. Aslında bu yılın eğilimleri, endişeyle dolu 2020 yılının belirlemiş olduğu trendlerin bir devamı niteliğindedir. Şirketler uzun vadede başarılı sonuçlar elde etmek için aralarından en faydalı olanları seçerler.