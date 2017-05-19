iPhone’a Yeni Parmak İzi Nasıl Eklenir?

Yanılmıyorsam iPhone 5 ve sonrası cihazlarda yer alan touch id özelliğini kullanarak parmak izi ile cihaz kilidini açabiliyoruz. Cihazın güvenliği açısından son derece önemli olan touch id’e birden fazla parmak izi ekleyebiliyoruz. Bu yazımızda birden fazla parmak izini nasıl ekleyeceğimizi anlatacağım.

iPhone’u kurarken sizden bir parmak izi belirlemek isteyip istemediğinizi soruyor. İlkini orada belirliyorsunuz. Eğer bunu atlarsanız telefonu kurduğunuz zaman parmak izi belirliyorsunuz. İklinci parmak izi için de kısaca aşağıdaki adımları takip ediyorsunuz.

Önce ayarlara gidiyorsunuz. Ayarlara girdiğiniz zaman aşağı kısımlarda “touch id ve parola” kısmı var. Oraya girin.

Touch id ve parola özelliğine tıkladığınız zaman karşınıza parola çıkacak. Belirlediğiniz parolayı oraya girin ve giriş yapın.

Touch id ayar kısmı açıldığı zaman karşınıza gelen ekranda eğer parmak iziniz kayıtlıysa parmak 1 yazar. Altında da parmak ekle yazar. Siz her durumda parmak ekle butonuna tıklayacaksınız.

Parmak ekle dediğiniz zaman sizlere gerekli yol adım adım gösterilecektir. Ancak ben de kısaca bahsedeyim. Birkaç kez sizden parmağınızı kaldırıp koymanızı isteyecek. Bu şekilde süren kısa parmak izi netleştirme olayının ardından parmak iziniz eklenecektir.

Parmak izi ekleme işini bu şekilde yapabilir, birden çok parmağınızla iPhone’unuzun kilidini açabilirsiniz.