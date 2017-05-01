Bilgisayarda Alt Yazı Kısayoldan Nasıl Bulunur?

Yabancı film ve dizilerde alt yazı arama işi tam bir eziyet. Yabancı dizi ve filmleri izlediğinize bin pişman oluyorsunuz. Filmi buluyorsunuz bu sefer alt yazısı yok. Boşuna bir uğraş vermiş oluyorsunuz. Artık tüm bu eziyetlerin son bulduğunu söylemek isterim.

Peki, nasıl bu iş kolaylaştı?

Hollandalı bir geliştirici olan Giel Cobben basit ama işlevsel bir yazılım geliştirdi. Yazılımın adı Caption. Bu yazılım sayesinde tüm alt alt yazılara hemen ulaşabiliyorsunuz. Uzun ve uğraş verici bir çalışmanın ardından ortaya çıkan Caption adındaki yazılım birçok farklı dile ve oldukça fazla dizi ve film alt yazı içeriğine sahip.

Uygulama şu an için sadece macOS için kullanılabiliyor. Ancak geliştiriciden gelen açıklamaya göre Windows ve Linux sistemleri için de kısa zaman içinde kullanıma sunulacak.

MacOS için Caption uygulamasını indirmek istiyorsanız bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.