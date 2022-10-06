Teknoloji Haberleri

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Telefonunuz suya maruz kalır ve hoparlörleri etkilenirse, mutlaka fixmyphonespeakers.com sitesini ziyaret edin. Bu site, telefonunuzdan suyu çıkarmanın kolay yollarını sunuyor.