ZTE Nubia Red Magic 2 / 10 Gb Ramli Oyuncu Telefonu

Haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Oyun sektöründe büyük paralar döndüğünü gören telefon üreticileri bir bir kendi oyuncu telefon modellerini tanıtırken bu işin ilk adımını atan Razer’ı da tebrik etmek gerekiyor. Sektöre öncü olan şirket şimdi 2. oyuncu telefonunu çoktan duyurdu. Razer, Asus, Xiaomi gibi markaları takip eden bir diğer telefon üreticisi de ZTE oldu. İşte ZTE’nin Nubia Red Magic 2 oyuncu telefonu.

ZTE Nubia Red Magic 2’nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi Xiaomi’nin adımını attığı 10Gb ramli olması. Daha önce Xiaomi Black Shark Helo modelinde ve Mi Mix 3 modelinde 10Gb ram olduğunu duyurmuştu. ZTE sektöre aniden giriş yaparak çıtanın olduğu yerden başlangıç yaptı.

Bir afişle duyurulan ZTE Nubia Red Magic 2 oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Afişte telefon görülüyor ama başka bir detay yok. 10Gb ram olduğu söylenen afişte ayrıca altıgen tasarımı görüyoruz. Tek kameralı olduğu görülen cihazın kırmızı rengi de dikkat çeken özellikleri arasında.

Bununla birlikte Razer’ın 2. modelinde ve Xiaomi’nin Black Shark Helo modelinde olduğu gibi ZTE Nubia Red Magic 2 modelinde de arka kısımda aydınlatma görselliği bulunuyor.

Tahmin edilen bir diğer özellik sıvı soğutma sistemi olacağı. Bununla birlikte ekran özellikleri nasıl olacak tahmin etmek zor değil. Xiaomi’nin aksine Razer Phone gibi 120HZ bir ekranla çıkması kendi açısından iyi olacaktır.