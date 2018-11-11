Yurtdışından Telefon Getirtmek Ve IMEI Kayıt Kaç Para Oldu?

Ülkemizdeki vergiler ayyuka çıkınca bununla beraber dolar kuru da yükselince yurt dışından telefon almak daha cazip hale geliyor. Bu nedenle insanlar vergisini ödemek suretiyle yurt dışından telefon getirtiyor. Daha önce yöntem şu şekilde işliyordu.

Yurtdışına çıkıyorsunuz.

Oradan telefon alıyorsunuz.

Ülkeye getiriyorsunuz.

Herkesin 1 telefon getirme hakkı var.

Bunun için pasaport kullanmanız gerekiyor.

Telefon getirildikten sonra 120 gün kayıt olmadan kullanılabiliyor.

Daha sonra kapanıyor, hat takılamıyor.

Akabinde pasaportla giderek 170.70 ₺ karşılığında telefonunuzu pasaportunuzun üzerine kaydettirebiliyorsunuz.

Telefon eskisi gibi çalışmaya devam ediyor.

Şimdi işler değişiyor. Yaşanan ekonomik sıkıntıdan ötürü IMEI kayıt ücretleri 500 TL olarak düzenlendi. Bu fiyat artışına bakıldığı zaman %300 artış yaşandığı görülüyor. Bu durumda yurt dışından telefon getirilmesi oldukça zor görünüyor ya da ülkemizden almak daha mantıklı hale geliyor.