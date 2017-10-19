Yurtdışından Telefon Alınca Ne Yapmalısınız?

Geçtiğimiz günlerde yazdığımız bir yazıda bir iPhone X için ödediğimiz vergi miktarını hesaplamış ve telefonun yarısının vergi olduğundan bahsetmiştik. Bu yüzden bir çok kişi yurtdışından telefon almaya çalışıyor. Ama kanun gereği ülke dışından sim kart takılabilen herhangi bir cihaz ülkeye giremiyor, yasak. Bu nedenle sipariş edilmiyor. Peki yurtdışından nasıl telefon alacağız?

Bu sorunun cevabı kendiniz çıkacaksınız ve telefonunuzu alacaksınız. Peki bu aşamadan sonra ne yapmanız gerekiyor?

1. Yurtdışına çıktığınız için pasaportunuz var ve dönüşte btk nin internet sitesinden telefonu pasaportunuza kaydediyorsunuz.

2. Kaydetmek için 120 gün süreniz var. Yoksa telefon kapanıyor.

3. İmei kaydediyorsunuz.

4. Kayıt işlemi 138.50 tl

5. 2 yikda sadece 1 telefon kaydedilebiliyor.

Bu hususlara dikkat ederseniz yurtdışından telefon alabilir ve ülkemizde kullanabilirsiniz.