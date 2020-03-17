Günlük hayatta hepimiz gerek iş gerekse turistik sebeplerle yurtdışına çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Çeşitli sebeplerle yapılan her seyahat deneyimi kişilere çeşitli deneyimler kazandırmaktadır. Bu yazımızda sizlere yurtdışı seyahatlerinizde sizlere kolaylık sağlayacak ve yapmanızı tavsiye ettiğimiz çeşitli öneriler sunmaya çalışacağız.

Yurtdışı seyahatleri planlanırken genellikle gidilen bölge ve seyahatin amacı göz önünde bulundurularak önlemler ve tedbirler almaya çalışılır. Her ne kadar tedbir almaya çalışılsa da seyahat öncesinde ve esnasında beklenilmeyen problem ortaya çıkabilir.

Ortaya çıkan bu problemlerin üstesinden gelebilmeniz için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

Rezervasyon bilgileri dikkatlice kontrol edilmelidir

Seyahat edeceğiniz aracın ve konaklayacağınız otelin tüm rezervasyon bilgileri tarih ve saat olarak dikkatlice kontrol edilmelidir.

Seyahat öncesinde konaklanacak yerin konumu ve harita bilgilerinin öncesinde kontrol edilmesi seyahat sonrasında ulaşım noktasında sizlere fayda sağlayacaktır. Ayrıca gidilen ülkenin toplu taşıma seferleri hakkında da bilgi sahibi olunması gitmek istediğiniz lokasyona sorunsuz bir şekilde ulaşma ihtimalinizi artıracaktır.

Seyahat evraklarınızı kontrol edin

Tüm seyahat evraklarının eksiksiz ve geçerli olması seyahatiniz esnasında problem yaşamamanız adına önemlidir. Seyahatiniz için önemli olan pasaport ve vize süresinin geçerli olmasına azami derecede dikkat etmeniz gerekmektedir.

Seyahat edilen ülkenin istediği şartlarda pasaporta sahip olmanız o ülkeye seyahat etmenizin öncelikli şartı olduğundan bu hususa azami derecede önem vermeniz önemlidir. Ayrıca vize süresi, banka hesapları, sağlık sigortası, bazı ülkeler için sağlık aşılarının yaptırılması gibi diğer seyahat şartlarını sağladığınızdan emin olmalısınız. Aksi taktirde yurtdışı seyahatinizde problem yaşamanız olasıdır.

Elektronik cihazlarınız için yanınıza pil takviyesi alın

Yurtdışı seyahatlerinizde yanınıza almanız gereken önemli eşyalardan biri de telefon, tablet veya bilgisayarınız için powerbank tarzı ekstra güç kaynaklarıdır.

Elektirik, priz veya buna benzer güç kaynaklarına ulaşamadığınız anlarda dilediğiniz bilgiye ulaşmanız gerektiğinde size yardımcı olacak ve yarı yolda kalmamanızı sağlayacak olan bu cihazları yanınızda bulundurmanız seyahatiniz esnasında oluşabilecek problemlerin nispeten önüne geçecektir.

Seyahat edilecek ülke hakkında seyahatiniz öncesinde bilgi sahibi olun

Seyahat edeceğiniz ülke neresi ise o ülke hakkında önceden bilgi sahibi olarak seyahatinizi gerçekleştirmeniz size seyahatiniz öncesinde ve sonrasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Gidilecek ülke ile ilgili aşağıdaki maddeler hakkında bilgi sahibi olunması önem arz etmektedir.

Ülkenin para birimi ve swift işlemlerine açık olup olmaması

Ülkenin resmi tatilleri

Ülkedeki trafik yönü

Ülkenin en önemli şehirleri ve gezilecek lokasyonları

Ülkenin coğrafi ve iklim koşulları

Ülkede düzenlenen festivaller ve kutlanan bayramlar

Ülkenin yılın hangi dönemlerinde yoğun olduğu

Ülkede sıkça görülen hastalıklar

Bu ve buna benzer daha birçok bilgiye sahip olarak seyahati planlanan ülkeye gidilmesi tavsiye edilmektedir.

Seyahatinizde yanınıza evcil hayvan almamaya özen gösterin

Günümüzde birçok ülke kendilerine gelen turistlerden çeşitli seyahat şartlarının yanında evcil hayvan aşı kartı talep etmektedir. Bu aşı kartını alabilmek her zaman şartlara göre mümkün olmayabilir. Konforlu ve sorunsuz bir seyahat geçirebilmek için evcil hayvanınızı hayvan otellerine ve daha farklı barınaklara bırakmak daha akılcı bir çözüm olabilir.

Türk temsilcilikleri hakkında bilgi edinin

Seyahate çıkmadan önce olası bir problemde başvuru noktalarından olan türk temsilciliklerinin konumu ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi size büyük fayda sağlayacaktır. Böylelikle karşılaşacağınız olası problemlerde ilgili mercilerle iletişime geçerek yardım talebinde bulunabilir ve probleminize çözüm üretebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınıza faydalı uygulamaları yükleyebilirsiniz

Telefonunuza seyahate çıkmadan önce harita, yemek noktaları, ülkenin önemli merkezlerini içeren uygulamalar, tercüme ve buna benzer uygulamaların telefonunuzda yüklü olması seyahatiniz esnasında size büyük fayda sağlayacaktır.

Sonuç olarak bu tavsiyelere uymanız kaliteli ve sorunsuz bir seyahat geçirmeniz adına oldukça önemlidir. Yukarıda sıralanan ve uygulaması oldukça kolay bu maddeleri tatbik ederek sorunsuz ve dilediğiniz gibi bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.