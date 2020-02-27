Yurtdışı Para Transferi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli

Küreselleşme ve ticari sınırların ortadan kalkması özellikle de uluslararası ticaretin hızlanmasını sağlamıştır. Bu da ülkeler arasında yoğun bir şekilde para dolaşımının olmasına da neden olmuştur. Paranın ülkeler arasında nasıl transfer edileceği, genel olarak ülkelerin yasaları ile düzenlenirken, birçok ülkede de para transferlerinde limitler ve sınırlamalar getirilmektedir. Ülkemizde de yurtdışına para transferi yapılması konusunda bazı düzenlemeler vardır.

Önceden para transferi sadece bankalar aracılığı ile oluyordu. Ancak son yıllarda yurtdışına para gönderirken artık sadece bankaların kullanılmasına gerek kalmamıştır. Özellikle de dünya üzerinde çok geniş bir ağa sahip Western Union ile hızlı ve kolay şekilde para transferi yapılmaya başlanmıştır.

BPN olarak para transferlerinizde kolaylık sağlamak amacı ile hizmetler sunuyoruz. Western Union hizmetlerinde size hızlı ve kolay sonuçlarla, para transferinizi sağlıyoruz. Ancak, yurtdışına para transferi yaparken bazı huşulara dikkat edilmesi de önemlidir.

Yurtdışına Para Transferi Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilir ?

Yurtdışına para gönderirken en hızlı ve kolay yollardan birisi de Western Union’dur. Sağladığı avantajlar sebebi ile gittikçe popüler olan bu yöntemle, yurtdışına 4 dakika gibi kısa sürede para gönderebilirsiniz. Yurtdışına para gönderme sürecinde işlemler kolaydır ancak bu süreçleri doğru şekilde tamamlamak gerekir.

Yurtdışına para transferi için ilk önce 18 yaşını doldurmuş olmanız ve geçerli bir kimlik belgenizin de olması gerekiyor. Türk vatandaşı iseniz, pasaportunuz, fotoğraflı sürücü belgeniz veya nüfus cüzdanınız yeterlidir. Türk vatandaşı olmayanlar ise pasaportu, oturma izni, Avrupa Birliği Kimlik Kartı veya Geçici Korumaya Tabi Yabancı Kimlik kartından biri yeterli olacaktır.

Yurtdışı para transferi yaparken para gönderme pusulasını doğru olarak doldurmak ve bu form üzerinde transfer ile ilgili tüm bilgileri yazmanız gerekiyor. Göndereceğiniz para miktarı, para birimi, gönderilecek kişinin iletişim bilgileri doğru şekilde yazılmalıdır. Bu makbuzun imzalı bir kopyası tarafınıza verilir. Bu makbuz üzerinde karşı tarafın parayı çekerken ihtiyacı olan MTCN numarası da bulunur.

Para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken bir noktada para transfer limitidir. Bu limit genel olarak para gönderilecek olan ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak belirlenir. Bu limitleri BPN temsilciliklerimizden kolaylıkla öğrenebilir ve transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizde BPN temsilciliği olan her yerden kolaylıkla transfer işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Western Union ile Yurtdışına Para Göndermenin Avantajları

BPN olarak Western Union temsilciliğimizle, para transferlerinizde size kolaylıklar sağlıyoruz.

Yurtdışına 4 dakikada, yurtdışından ise 3 dakika gibi bir sürede para transferleriniz gerçekleşir.

Banka hesabınızın olmasına gerek yoktur.

Dünyanın dört bir yanına para transferi yapabilirsiniz.

Transferlerinizi yasal güvence ile korunur.

Western Union’un özel kampanyalarından yararlanabilirsiniz

Daha az masraf ile para transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yurtdışına para göndermenin en büyük avantajlarından birisi de istediğiniz zaman para gönderme imkanınızın olmasıdır. İster hafta sonu veya resmi tatilde bile BPN temsilciliklerimize gelerek transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.