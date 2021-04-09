Bugün sizlere Taft Coffee’den gelen, gayet lezzetli ve yumuşak içimli bir kahveden bahsedeceğim.

Taft Coffee, Türkiye’nin ilk yüksek kafeinli kahve markası olarak biliniyor. 25’in üstünde farklı kahve çekirdeklerinin farklı harmanlarıyla yapılan sayısız deneme ve uzun çalışmalar sonucunda oluşturulmuş Taft Coffee, yüksek kafeini rahat ve yumuşak bir içimle birleştirmeyi hedefliyor. Bu noktada da kullanıcılarının şaşkınlık ve beğenisini topluyor.

Ben de ürünü inceledim, çok beğendim. Tadı gayet güzel. Yüksek kafein içerirken bu kadar yumuşak içimli olması gerçekten şaşırtıcı.

Standart filtre kahvelerde kafein oranı %1. Taft Coffee ise, %2,32’lerde olan kafein oranıyla rakipleri arasında öne çıkıyor. Örneğin, bir fincan filtre kahve içtiğinizde aldığınız kafein miktarı yaklaşık 150 mg iken, Taft Coffee içtiğinizde 350 mg kafein almış oluyorsunuz. Üstelik, hiçbir kimyasal işlem görmeyen ve içerisinde katkı maddesi bulunmayan bir kahve içmiş oluyorsunuz. Yüksek kafein miktarı tamamen kahve çekirdeklerinin özelliğinden ve kavrulma tekniğinden geliyor. Doktorlar da sağlıklı bir birey için günlük 400 mg kafein miktarı öneriyor.

Sabahları hemen uyanamayanlar, gün içerisinde enerjik ve verimli kalmak isteyenler, mesai sonlarında yorgunluğunu atmak isteyen beyaz yakalılar, antreman performansını arttırmak isteyen sporcular ve geceleri ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler için en ideal kahve Taft Coffee. Ayrıca %100 müşteri memnuniyeti anlayışı ile, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği’nden Altın Marka ödülü almış bir kahve markası.

Taft Coffee, kahvelerini haftalık olarak kavuruyor ve sipariş üzerine öğütüyor. Yani, kahveniz en taze haliyle size ulaşmış oluyor. Hafta içi 14:00’a kadar verdiğiniz tüm siparişler aynı gün kargoya teslim ediliyor. Üstelik kargo ücretsiz!

Dünyanın en güçlü kahvesi için Taft Coffee’yi ziyaret edin.

Ayrıca web sitelerinin Akademi kısmında; kahve ile ilgili bütün detayları öğrenebileceğiniz blog, demleme rehberi ve kahve sözlüğü de mevcut.

Denemeniz için birbirinden farklı setler, farklı boyutlarda filtre kahveler, kahve ekipmanları ve aksesuarları incelemek ve satın almak isterseniz Taft Coffee’ye mutlaka göz atın. Kurumsal ihtiyaçlarınız için toptan alımlarınızda özel fiyatlardan da yararlanabilirsiniz.