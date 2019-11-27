Youtube’tan Video Nasıl Silinir?

Bu yazıda size ait olan Youtube kanalınızdan bir videoyu nasıl silersiniz konusundan bahsedeceğiz. Oldukça basit bir işlem gibi görünse de bu işe yeni başlamış olanlar sürekli değişen Google sayfaları ve tasarımı nedeniyle kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Bu nedenle basit bir şekilde Youtube videosu nasıl silinir görelim.

Youtube videosu silme

https://www.youtube.com/ adresine gidin. Google hesabınızla oturum açınız. Sağ üstten kanal logonuza tıklayın. Youtube Studio satırına tıklayın. Yeni Youtube Stuido tasarımı karşınızda. Hemen sol kısımda Videolar sekmesini görebilirsiniz. Bu kısımdan girdiğiniz zaman bütün yayınladığınız videolar karşınızda olacak. Silmek istediğiniz videoyu bulun. Video küçük resminin hemen sağ kısmında küçük bir 3 nokta üst üste bulunuyor. Seçenekler butonu. Seçenekler butonuna tıklayın. Tamamen sil seçeneğini kullanın.

İşlem bu kadar basit. Sadece videonuzu bulun ve seçenekler kısmından tamamen sil seçeneğiyle videoyu silin. Ama dikkat etmeniz gereken bir kaç husus var. Bu işlem videoyu tamamen silecektir. Bir daha ulaşma imkanınız olmayacak. Belki ilerisi için silmeden önce indirip yedeklemek isteyebilirsiniz.