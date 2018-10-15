Youtube’tan Para Kazanmak Daha Da Zor

Bu senenin başında yeni iş ortaklığı projesiyle birlikte bir çok kanalın para kazanabilir statüsünden çıkarılmasından sonra şimdi de telif hakkıyla korunan içeriklerin kopyaları Youtube tarafından siliniyor ve bu videoyu yayınlayan kanalların iş ortaklığı feshediliyor.

Yapılan açıklamaya göre Youtube kendini tekrarlayan videoları görmek istemiyor. Böyle kanalların Youtube’tan para kazanmasına da müsade etmiyor. Bazı kanalların tekrarlanan içerik nedeniyle videoları silindiği gibi iş ortaklığıda iptal edildi. Çoğu kanal bundan şikayetçi çünkü silinen videoların herhangi bir kopya içermediğini iddia ediyor. Youtube bu tür kanallar için 30 günlük bir itiraz süresi sunuyor. İtiraza binaen tekrar değerlendirilen içerik ve kanallar eğer haklı bulunursa elinden alınan hakları iade ediliyor.

Son olarak açıklayalım, youtube üzerinden para kazanmak için ne gerekli?

1000 aboneye sahip olmalısınız

Son bir yıl için 4000 saatlik izlenme süreniz olmalı.

Son olarak eklenen de herhangi bir telif içeren ya da yinelenen içerik ihlali sorunu yaşamamış olmak.

Bu şartları yerine getirebilirseniz Youtube iş ortaklığından para kazanmaya başlayabilirsiniz.