Youtube’tan Para Kazanma Koşulları

Youtube’un Googla’a ait olduğunu bilmeyen yoktur. Google’ın Adsense servisi sayesinde içerik üreticiler de gelir elde edebiliyor. Youtube’un reklam servisi Adsense, içerik üreticilere içeriklerinde reklam göstermeye imkan veriyor ve bu reklamlardan elde edilen geliri içerik üreten kişiyle paylaşıyor. Adsense reklamlarının çok sık gösterildiği, neredeyse her videoda gösterilen reklamlara bakarsak, mecralardan birisi de Youtube. Youtube’tan para kazanabilirsiniz. Bunun için Google’ın hazırladığı koşulları sizlerle paylaşıyoruz.

Youtube’tan para kazanmak için dikkat etmeniz gerekenler

Youtube kanalınızın 1000+ aboneye sahip olması gerekiyor. Kanalınızdaki bütün içeriklerin son 1 yılda toplam 4 bin saat izlenmiş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kanalların başvuruları incelenecek ve kabul edilirse Youtube’da reklam göstermeye başlayabileceksiniz.

Yukarıdaki şartları sağladığınızda ve programa kabul edildiğinizde aşağıdaki tavsiyelere mutlaka uyun.

Reklamverenler için uygun içerik üretmelisiniz.

İçerik kopya olmamalıdır. Sizin tarafınızdan oluşturulmalı ve tamamen hakları size ait olmalı.

İçerik Youtube kurallarına uygun olmalıdır. Bakınız Youtube kuralları https://support.google.com/youtube/answer/1311392 – http://www.youtube.com/t/terms – http://www.youtube.com/t/community_guidelines

Para kazancınızı ileride etkilemeyecek ve başınıza bela olmayacak içerikleri aşağıdaki gibi üretiniz.

Kendinizi videoya alın ama arka plana müzik koymayın. Müzikler telif haklarına sahip olabilir.

Müzik koymuş olsanız bile telifi size ait olmalı ya da telif hakkına sahip olmayan bir müzik olmalı.

Video sahibi olmasanız bile video sahibinin yazılı izniyle videoyu kanalınıza yükleyebilirsiniz.

Videoda kullandığınız müzik ya da direkt olarak müzik eklediniz. Hiçbir plak şirketiyle anlaşma yapmadınız. Bu müziği de yükleyip bundan para kazanabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda videolarınızdan para kazanamayacağınız gibi yaptığınız hatalar neticesinde uyarı alabilir ve de kanalınız kapatılabilir dikkat edin.

Herhangi bir müzik platformundan satın alıp indirdiğiniz müziği videolarınızda kullanmayın. Onları sadece dinlemek için satın alıyorsunuz. Kullanmak için değil.

Başkalarının içeriklerini kesip biçerek derlediniz ve o şekilde sundunuz. Olmaz. O içerikler parça parça da olsa, hepsi farklı yerlerden alınmıp sizin tarafınızdan birleştirilip yeni bir içerik gibi görünse de olmaz. Bu içerik size ait değil.Örneğin Youtube’da sık görülen videolardan “en iyi twitch haraketleri” şeklinde yapılan, başkalarının Twitch kanalından alınan görüntülerin derlemeleri.

Korkutucu, şiddet ve çıplaklık içeren, genel manada insanlar tarafından hoş görülmeyen içeriklerden para kazanamazsınız.

Bu kurallara dikkat ederseniz Youtube’dan basitçe para kazanabilirsiniz.