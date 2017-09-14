YouTube’da VideolarÄ±nÄ±za NasÄ±l Ses Eklersiniz?

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde adeta bir meslek haline gelen YouTube video kanallarÄ± oldukÃ§a geliÅŸmiÅŸ Ã¶zellikleri bizlere sunuyor. Video yÃ¼kleyenlere birÃ§ok Ã¶zellik sunan YouTube’a yÃ¼klediÄŸiniz videolara YouTube Ã¼zerinden ses ekleyebiliyorsunuz. Hem de 150.000 ve Ã¼stÃ¼ mÃ¼zik ariÅŸivi iÃ§erisinden!

YukarÄ±da Ã¶zet geÃ§tiÄŸim iÅŸlemi yapmak iÃ§in;

Ã–ncelikle YouTube’a girin. YÃ¼klediÄŸiniz videolara ulaÅŸmak iÃ§in sol kÃ¶ÅŸedeki sekmelerden kanalÄ±m butonuna tÄ±klayÄ±n.

KanalÄ±m butonuna tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman Ã¼st kÃ¶ÅŸede video yÃ¶neticisi Ã§Ä±kacak. Video yÃ¶neticisine tÄ±klayÄ±n.

Video yÃ¶neticisine girdiÄŸiniz zaman yÃ¼klediÄŸiniz tÃ¼m videolar karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kar. O videolardan dÃ¼zenlemek istediÄŸinizin hemen altÄ±nda dÃ¼zenle butonu yer alÄ±yor. Ona tÄ±klayÄ±n.

DÃ¼zenle dediÄŸiniz zaman karÅŸÄ±nÄ±za gelen ekranÄ±n yine Ã¼st kÄ±smÄ±nda ses adÄ±nda bir sekme gÃ¶receksiniz. Oraya tÄ±klayÄ±n.

Ses sekmesine tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman karÅŸÄ±nÄ±za ekleyebileceÄŸiniz bir sÃ¼rÃ¼ mÃ¼zik Ã§Ä±kacak. O mÃ¼ziklerden birini seÃ§ip kaydettiÄŸiniz zaman videonuz belirlediÄŸiniz mÃ¼zikle oynayacaktÄ±r.

Bu ÅŸekilde YouTube Ã¼zerinden videolarÄ±nÄ±za mÃ¼zik ekleyebilir ve daha eÄŸlenceli videolarÄ± takipÃ§ilerinize sunabilirsiniz.