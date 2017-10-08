YouTube’da Gizli Karanlık Mod Nasıl Aktif Edilir?

Birçok yerde katanlık mod kavramına rastlayabilirsiniz. Genelde tarayıcılarda tercih edilen karanlık mod aslında arama yaptığınız ve aramalarınızın kaydedildiği her yerde bulunur. Peki, YouTube karanlık mod nasıl aktif edilir?
YouTube’da karanlık modu kullanmak için;
- Öncelikle sadece Google Chrome’da bunu kullanabilirsiniz.
- Google Chrome’da geliştirici araçlarına girmeniz gerekiyor.
- Chrome’da iken Ctrl + Shift + I tuş kombinasyonunu kullanın.
- Ardından yukarıdaki “Console” sekmesine geçiş yapın.
- Ardından konsola aşağıdaki komutu girin. document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE”
- Komutu girdikten sonra geliştirici araçlarını kapatın. Son olarak da YouTube sayfasını yeniliyoruz ve karanlık mod ile karşılaşıyoruz.
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