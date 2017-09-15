YouTube Videolarına Kart Ekleme

Öncelikle kartların ne olduğundan bahsedelim. Videodaki kartlara mutlaka denk gelmişsinizdir. Siz video izlerken videonun bir köşesinde çıkan, başka videoların linklerini barındıran karelere YouTube video kartları denir. Genelde kendi videolarınızın linklerini yerleştirirsiniz. Yani kendi kendinizin reklamını yaparsınız.

Şimdi de gelelim asıl konumuz olan videolara kartları nasıl ekleyeceğinize. Videolara kart eklemek için;

Öncelikle YouTube’a giriş yapalım. Ardından da sol panelde yer alan kanalım butonuna tıklayalım.

Kanalım butonuna giriş yaptığımız zaman üstte yer alan video yöneticisine tıklayalım.

Video yöneticisine yıkladığımız zaman karşımıza kendi videolarımız gelecek. O videolardan hangisine kart eklemek istiyorsak videonun altında yer alan düzenle butonuna tıklayalım.

Düzenle dediğimiz zaman üstte yeni sekmeler çıkacak. O sekmelerden kartlar sekmesine tıkladığımız zaman kart ekleme menüsü karşımıza gelecektir.

Hangi dakikaya kart eklemek isterseniz zaman panelinden eklemenizi yapabilirsiniz.

YouTube kartları bu şekilde ekleyebilir, izlenmeyen videolarınızı ön plana çıkartabilirsiniz.