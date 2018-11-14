Youtube ve Son AB Telif Hakkı Yasası

Youtube CEO’sundan yazılan bir mektup Youtube içerik üreticilerini endişelendirdi. Mektubun içeriğinde Avrupa Birliği ve çıkartmak için hazırlıklarını yaptığı yeni telif hakkı kanun teklifi vardı. CEO Susan Wojcicki açık bir mektup yazdı. Bu mektupta insanları yeni çıkacak kanun ile ilgili protestoya davet etti. Sebebini de ileride rahatça video yükleyemeyeceksiniz şeklinde açıkladı. Peki bu doğru mu?

Telif Hakkı Kapsamında Youtube videoları

Mektupta aynen şu yorum paylaşılıyor;

“Telif Hakları Yasa Tasarısı’nın 13’üncü maddesi, kanal sahiplerinden siz sıradan kullanıcılara kadar herkese, YouTube ve benzeri platformlara video yükleme engeli getirecek” bununla birlikte ileride sadece belli başlı büyük medya kuruluşlarının videolarının Youtube’da kalabileceğini öne süren CEO durumun vahim olduğundan bahsediyor. AB kanunu çıkarır Youtube’da uymak zorunda kalırsa her videoyu yüklemenize izin vermeyecek. Bu nedenle bir sürü filtreden geçeceksiniz. Bu açıdan video yüklemek bu kadar basit olmayacak şeklinde bir çok yorum yapılıyor.

AB nasıl cevap verdi?

“Yasa çıkarma süreciyle ilgili yararlı ve yapıcı bir katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız açık. Ancak bu süreci, AB’nin internete karşı olduğuna dair iddialar ileri sürmek için kullanmak tam bir saçmalıktır.

AB Komisyonu’nun hedefinde YouTube ve başka platformların kullanıcıları yok. Onlar bugüne kadar yaptıkları gibi, bundan sonra da örneğin tarifler ya da başka kreatif içerikleri platformlara yüklemeye devam edebilecek.

Amacımız, telif sahiplerinin haklarının korunması ve içerikleri karşılığında daha iyi ücret almalarının sağlanması. AB ülkeleri ve AB Parlamentosu, halen bu konuda dengeli bir reform yapılması yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir” şeklinde verilen cevap ise açıkca yaratıcı içeriklerin hala Youtube’ta kalabileceği vurgulanıyor. Bu sayede bu içeriklerin sahipleri daha çok para kazanabilecek vurgusu yapılıyor.

Özetle;

Kanun çıkınca telif hakkı kapsamı değişip genişleyebilir. Bu nedenle Youtube’a içerik oluştururken daha dikkatli olmak zorundasınız. Bu durum ülkemizi ya da Amerika’yı kapsar mı bilemiyoruz. Lakin Avrupa’da sıkıntı olacak.