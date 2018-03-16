Youtube Uygulaması Koyu Temasa Geçiş

Uzun zamandır web sürümünde kullandığınız Youtube koyu tema sonunda Android ve iOS için de geldi. (Bazılarımız biraz daha beklesin) Koyu tema ne işe yarıyor? Youtube üzerinden koyu temayı aktif ettiğiniz zaman gece Youtube videolarını izlemek daha az göz yoruyor. Bildiğiniz üzere bir çok sosyal medya sitesinde koyu tema özelliği var( Twitter)

Bunun yanında Youtube koyu temnaın şarja da etkisi var. Oled ve Amoled ekranlı telefonlarda koyu arkaplan daha az şarj tüketiminde sağlıyor. Bu nedenle Youtube koyu tema oldukça kullanışlı olacak.

Youtube koyu temayı nasıl geçersiniz? Youtube uygulamasına giriş yapın. Kitaplık – ayarlar – genel seçeneğin altında ayarı görebilirsiniz. Bunun için önce güncellemenin gelmesi ve yapmanız gerekiyor.