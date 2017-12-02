Youtube Topluluk Sekmesi Nedir?

Youtube’da daha önce var olan tartışma sekmesi geliştirildi ve topluluk sekmesi adını aldı. Bu yazıda Youtube kanalı olanlar için çok önemli olan bu sekmeden bahsedeceğim.

Sosyal medya günümüz için oldukça ilerledi. Çok fazla insan kullanmaya başladı. O halde Youtube da sosyal medya kullanım şekillerine göre kendini güncellemeliydi. Öyle de oldu. Topluluk denmesi takipçilerinizle ve diger insanlarla yani potansiyel takipçilerinizle daha rahat iletişim kurabileceğiniz bir hale geldi. İşte yeni özellikler.

Topluluk sekmesinde artık anket yayınlanabilir takipçilerinizden geri bildirim toplayabilirsiniz. Anketler beğenilebilir ya da yorum yapılabilir.

Gif resim ya da video paylaşabilirsiniz. Bu sayede toplulukla eğlenceli sekilde iletişim kurabilirsiniz. Örneğin yayınlayacağınız bir videoyu bir kısmını gif haline getirip ipucu verebilirsiniz.

Topluluk sekmesiyle kendinizi daha izlenir hale getirmek mümkün. Bu özellik bütün kanallara gelmemiş olabilir. Yakın zamanda herkese yayılacaktır.