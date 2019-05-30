Youtube Sesli Arama Özelliği

Google, Youtube için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğe göre Youtube üzerinden sesli arama yapabiliyoruz. Bu geçmişte asistan üzerinden yaptığımız aramalardan daha çok doğrudan aradığınız içeriğinizi oynatmanıza izin veriyor. Youtube’un yeni özelliği bir çok kişinin telefonunda şu an denenebilir durumda. Sizinkinde yoksa üzülmeyin yakın zaman içinde gelecektir.

Youtube sesli arama nedir?

Youtube uygulaması üzerinden herhangi bir arama yapmadan sesinizle arama yapabileceğiniz yeni özelliği sesli aramadır.

Youtube uygulamasını açın.

Arama satırına tıklayın ve mikrofona basın.

Bu sesinizi dinleyecek bir özelliği aktif eder.

“Oynat” deyin.

Daha sonra oynatılmasını istediğiniz bir videoyu söyleyin.

Örneğin detaylı bir şekilde sevdiğiniz şarkının ismini söyleyin.

Bu işlemden sonra video aranacak, bulunacak ve ayrıca oynamaya başlanacaktır. Oldukça ilerleme kaydedilmiş bu sesli arama özelliği nasıl çalışıyor telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz.