Youtube SEO: Altyazılar

Youtube video üreticisi olanların mutlaka dikkat etmesi gereken, çoğuna zor gelen ama etkili bir seodan bahsedeceğiz. Videonuzda altyazıları kullanmanın öneminden kısaca bahsedeceğiz. Bu sayede Youtube videolarınızı daha fazla kişiye ulaştırabileceksiniz.

Youtube videolarında alt yazıların önemi

Youtube’da bir anahtar kelimeyle birşeyler aratarak onu daha da özelleştirmek için filtrelerine bir bakalım. Aşağıdaki görselde görülüyor;

Youtube’da Youtube aramasını yapan kişi olarak tarihe geçmeden önce filtrelerimize bir göz atalım. Arama sonuçlarının üzerine yer alan “Filtrele” kısmına tıklayın ve bakın özellikler kısmının içerisinde ne var. “Altyazılar”

Buradan çıkarmamız gereken sonuç, eğer videonuza altyazı eklerseniz onun daha fazla filtreleme seçeneğinde görüntüleneceği. Yani daha çok arama sonucunda çıkacaktır. Bu da izlenme ihtimalini oldukça arttırıyor. Gelin arama sonuçlarında nasıl göründüğüne bir bakılım.

Gördüğünüz gibi videolar alt yazıya sahipse arama sonuçlarında bu belirtiliyor. Dili önemli olmaksızın alt yazılar çıkıyor.

İngilizce cümleleri otomatik altyazıya çevirebilen Youtube maalesef Türkçe için aynı şeyi yapmıyor. Youtube’a alt yazıyı kendiniz yüklemelisiniz. Bunun için altyazılar kısmından saniye saniye cümlelerinizi yazabilir ya da video dilini İngilizce yapıp bir metni yükleyebilirsiniz.