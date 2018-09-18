Youtube KÄ±sÄ±tlÄ± Mod Nedir?

Youtube’un daha izlenebilir ve gÃ¼venli hale gelmesi iÃ§in bir nevi her yaÅŸa uygun iÃ§erik gÃ¶stermek adÄ±na kÄ±sÄ±tlÄ± mod adÄ±na bir ayar Youtube’a eklenmiÅŸtir. KÄ±sÄ±tlÄ± mod sizin gÃ¶rmek istediÄŸiniz iÃ§erikleri ya da o hesapla Youtube’a giren aile bireylerinizin gÃ¶rmek istemediklerini kÄ±sÄ±tlÄ± mod sayesinde belirlemeniz mÃ¼mkÃ¼n. Bir nevi iÃ§erik filtresi olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± koyar ve iÃ§erikleri bu sayede filtreler.

KÄ±sÄ±tlÄ± mod nasÄ±l aktif edilir ya da kapatÄ±lÄ±r?

Youtube hesabÄ±nÄ±za giriÅŸ yapÄ±n.

Hesap simgenize / profil fotoÄŸrafÄ±nÄ±za tÄ±klayÄ±n.

KÄ±sÄ±tlÄ± mod satÄ±rÄ±na tÄ±klayÄ±n.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kÄ±sÄ±mda kÄ±sÄ±tlÄ± modu aÃ§Ä±n ya da kapatÄ±n.

KÄ±sÄ±tlÄ± mod nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸÄ±r?

KÄ±sÄ±tlÄ± modu kullanmak iÃ§in ilk Ã¶nce bir hesaba giriÅŸ yapmanÄ±z gerekiyor. Birden fazla hesap varsa bÃ¼tÃ¼n hesaplarda ayrÄ± ayrÄ± iÅŸlem yapmanÄ±z gerekli. KÄ±sÄ±tlÄ± mod hesap bazlÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Ä°Ã§erikleri filtrelerken videonun baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na, aÃ§Ä±klamasÄ±na, meta etiketlerine, insanlarÄ±n o video ile ilgili bildirimlerine ve de belirtilen yaÅŸ kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na bakarak videonun gÃ¶sterilip gÃ¶sterilmeyeceÄŸine karar verir.

Dikkat! Aile bireyleriniz iÃ§in bu modu aktif ettiÄŸiniz halde uygunsuz iÃ§erik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebilir. Kesinlikle her tÃ¼rlÃ¼ uygunsuz yetiÅŸkin iÃ§erikli videolarÄ±n engelleneceÄŸi gibi bir durum yok. Zira videoyu yÃ¼kleyen kiÅŸi yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± belirtmemiÅŸ olabilir. Videonun baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±klamasÄ±nda ya da etiketlerinde uygunsuz ve yetiÅŸkin iÃ§erikli bir video olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir kelime bulunmayabilir. Videonun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de bunu gÃ¶stermeyebilir. Video yenidir ve kimse tarafÄ±ndan bildirim yapÄ±lmamÄ±ÅŸ da olabilir. Bu durumda kÄ±sÄ±tlÄ± modu kullansanÄ±z da bunun gibi videolar size gÃ¶sterilebilir. Bunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±z.