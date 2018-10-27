Youtube İzleme Süresini Görme

Youtube, Instagram ve benzer uygulamalar gibi kullanım süresini size gösterebiliyor. Peki neden bu özelliğe ihtiyacınız var? Çok fazla Youtube’ta vakit geçirmemek için, geçirdiğiniz vakti görmek ve isterseniz sınırlamak için Youtube izleme sürenizi takip edebilirsiniz.

iOS ve Android için nasıl Youtube izleme sürenizi görürsünüz?

Google hesabınızla giriş yapın.

Youtube uygulamasını açın

Üst kısımda yer alan profil fotoğrafını tıklayın.

İzleme süresini göreceksiniz girin.

Bu kısımda Youtube’da ne kadar vakit geçirdiğinize dair istatistiklerinizi görebilirsiniz.

Bu kısımda yapabileceğiniz en önemli değişiklik, kullanımınızı sınırlamak için belirlediğiniz kotayı doldurduğunuzda uyarı alabilirsiniz. Bu yöntemi özellikle çocuklarınız için kullanabilirsiniz.

Youtube’da geçirdiğiniz zamanı yönetmenizi sağlayan araçlar satırından Video izlemeyi bırakmak gerektiğini hatırlat seçeneğiyle kendinize alarm kurabilirsiniz.