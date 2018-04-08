Youtube Hikayeler Yakında Geliyor

Youtube Hikayeler nedir? Bir çok sosyal medya ağı, Snapchat’ten Instagram’a ordan Whatsaap’a derken hepsi hikayeler özelliğini bir bir devreye soktu. Hikayaler özelliği genel olarak yaptığınız paylaşımın 24 saat sonra silinmesiyle son bulan aktivitleriniz olarak biliniyor. Peki Youtube için hikayaler nasıl olacak?

Aslına bakarsanız durum tam belli değil. Genius ile işbirliğine giden Youtube Genius uygulamasına hikayaler modunu ekledi. Burada Song Stories şeklinde yayınlanacak olan hikayaler şarkıcılarla ropörtaj, video klip kamera arkası görüntüler vb. şekilde yayın yapacak.

Youtube’un benzer yöntemle Youtuberlara da bazı özellikleri yakın zaman içinde vereceği düşünülüyor. Daha önce kanalr tartışma alanını geliştiren Youtube burada kanal sahibine mesaj paylaşma anket yapma gif paylaşma gibi özellikler sunmuştu. Hikayaler ise daha gelişmiş olacak. Bir Youtuber’ın hikayaleri takipçileri tarafından çok ilgi görebilir.