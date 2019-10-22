Youtube Geçmişinizi Otomatik Olarak Nasıl Silersiniz?

Youtube’un daha önce duyurduğu ve yakın zaman önce hayatımıza kattığı yeni özelliğinden bahsedeceğiz. Kişisel gizliliğinize önem veren bu özellik sayesinde kendiniz uğraşmadan Youtube geçmişinizi silebileceksiniz. Nasıl mı? Aşağıdaki yöntemi deneyin.

Youtube geçmişi nasıl otomatik olarak silinir?

https://myactivity.google.com/activitycontrols/youtube Yukarıdaki adresten giriş yapın. Burada geçmişinizi kaydetme varsayılan olarak açık geliyor. Daha önceden yaptığınız bir ayar varsa yine buraya yansıtılmış şekilde geliyor. Ayarları buradan yapacağız. Peki hangi ayarları kullanacağız. Okumaya devam edin.

Geçmişinizi kaydetmeyi açık tutmak isterseniz bu kısımda iki seçeneğiniz bulunuyor. Hemen alt kısmındaki ayarları değiştir kısmına girerseniz Aramalar ya da İzlediğiniz Videoları kaydetmekle ilgili iki seçenekten tercih yapabilirsiniz.

Otomatik olarak sil seçeneği yeni eklenen seçenek ve buraya girdiğinizde 3 farklı seçenek sizi bekliyor. İki seçenek otomatik silme yaparken bir seçenek silme işini size bırakıyor.