Youtube Dikey Reklamlar

Bu yazımız hem reklam verenler hem de reklam yayıncıları için bir bilgilendirmedir. Youtube bir süredir dikey reklam yayınlıyor ve test ediyor. Dikey reklam mobil cihazlarda ekranı dik tuttuğunuzda yukarıdan aşağı boy şeklinde yayınlanan reklamlar. Mobil kullanımın artması neticesinde Youtube’da bu cihazlara uygun reklamlar yayınlamaya hazırlanıyor.

Reklam verenler çok yakın zamanda yeni reklamlarını dikey olarak hazırlayıp yayınlayabilecek. Reklam yayıncıları da bu reklamlardan payını almak için Youtube’a dikey ekran video yüklemeyi düşünebilirler. Bu sayede farklı bir reklam çeşidiyle kazanmaya başlayabilirler.

Dikey ekran fotoğraf ya da videolar herkes tarafından kabul görmüş değil. Bunun nedeni amatör olarak görülmesi. Ayrıca fotoğraf ve videoların bu güne kadar daha çok yatay ekranlı bilgisayar gibi cihazlardan görüntülenmesi. Ama Instagram’ın IGTV ile dikey ekran video desteklemeye başlamasıyla Youtube’da bu boyuttan payını almak için hemen adım attı.

Özellikle mobil oyun videoları bu reklamlarda oldukça ilgi görecektir çünkü bir çok mobil oyun telefonlarda dikey ekran oynanmaktadır.