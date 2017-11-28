Youtube Batarya Sorunu

Apple kullanıcıları, Youtube kullanıyorsunuz ve bataryanız çabuk mu bitiyor? Bu sorun ortadan kalktı. Normalde Youtube zaten batarya canavarıydı. Ama son güncellemede gelen hatayla birlikte Youtube 5 dakika içinde bataryayı bitirebilecek bir sorun yaşadı.

Youtube neden çok batarya tüketiyor?

Bunun en önemli sebebi içeriğin bir video olması. Ayrıca bildiğiniz gibi Youtube uygulaması açıkken ekran kapanmıyor videonun sürekli ön planda oynatılması gerekiyor.

Bu normal duruma bir de güncelleme hatası eklenince Youtube kullanılamaz hale geldi. Lakin hata düzeltme güncellemesi yapıldı.

Apple kullanıcıları iPhone X için yapılan uyum Güncellenmesinden kurtulmak için bir güncelleme daha yapmalı. Youtube uygulamanızı hemen güncelleyin batarya kullanım sıkıntısından kurtulun.

Android cihazlar İçin herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.