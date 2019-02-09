Youtube Az Aboneli Kanalları Önerecek

Youtube’tan önemli bir yenilik geliyor. Instagram benzeri keşfet sekmesi Youtube’a geleceğini açıklayan kaynaklar ayrıca bu özelliğin belli bir grup tarafından test edildiğini de duyurdu. Özelliğin yakın zaman içinde daha fazla kitleye yayılacağı söyleniyor. Peki bu özellik ne işimize yarayacak?

Aslına bakarsanız benzer sekmeler hala Youtube’ta var. Örneğin müzik oyun gibi sekmeler sıkça kullanılıyor ama keşfet özelliğinde özellikle kaliteli ve özgün içeriğe sahip ama çok fazla abonesi olmayan kanalların videosu gösterilecek.

Belli başlı kanalları takip ediyorsunuz. Hatta bir kanalın çok fazla abonesi varsa kaliteli içerik üretiyor gibi bir düz mantıkla siz de abone oluyorsunuz. Bu yine paraya para yaptırmak gibi çok abonesi olana daha çok abone sağlıyor. Belki aynı kategoride ama daha kaliteli içerik üreten bir çok kanala bu nedenle ihtiyaç dahi duymuyor ve bilmeden görmezden geliyorsunuz. Artık bu değişecek.

Yeni kanallar arayanlar, artık az abonesi olan ama kaliteli ve özgün içerik üreten kanalları keşfet sekmesinde bulabilecek. Bu sayede az aboneli kanallar abone toplamaya başlayacak ve kitle etkileşimi de Youtube için artacak.

Keşfet sekmesinin kendi içinde kategorilere ayrılacağı biliniyor. Örneğin hayvanlar, teknoloji, oyunlar şeklinde. Bununla birlikte burada yayınlanacak kanalların 10 bin abonenin altında olacağı da biliniyor.