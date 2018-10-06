Yerli Üretim Logolu Telefon

Yaşanan ticaret Savaşları ve ülkemizdeki ekonomik krizin neticesinde alınan kararla yerli malı üretimin teşvik edilmesinin ilk adımı olarak son tüketiciye bilgi verilmesi kararı devreye girmişti. Tüketici hangi ürünün yerli olduğunu bilmeli ki onu tercih etmeli maksadıyla çıkılan yolda ilk yerli malı telefon logosu General Mobile’dan geldi. General Mobile bundan sonra telefonlarında yerli üretim logosuna ambalajlarında yer verecek.

Bu bir fırsat

Üreticiler ürünlerin alınmasını teşvik etmek amacıyla da bu logoyu kullanmaya can atmalı. Zira iç pazarda kullanıcıların ekonomimizi canlandırmak adına ilk tercih edecekleri ürünler bu Logoya sahip ürünler olacaktır. Zira telefon sektöründe bahsedecek olursak geçtiğimiz Reeder gibi markalar yerli malı kullanın diyerek ön plana çıkmıştı.

Yerli malı logo kararına göre ayrıca etikette nerede üretildiğinin yanında diğer bilgiler ve bütün verdiler dahil fiyatın da yazılmış olması gerekiyor.

Ayrıca üretimin gerçekleştiği fabrikanın videosunu da yayınlayanlar var.