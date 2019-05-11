Yeni ve Yerli bir girişim olan Rotaradar ile tanışın

Gelişen teknoloji çağıyla birlikte hayatımızı kolaylaştırmayı hedefleyen sitelerden biri olan Rotaradar tamamen yerli üretim olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2014 yılında gereksinimlerin özenle belirlenip, iş modelleri ile alt yapısı oluşturulan site, yerli uçak arama motoru olarak 2015 yılında piyasada yerini almıştır. IT/yazılım, İçerik yönetimi, sosyal medya, SEO, SEM, PR/Marketing ve Kurumsal Strateji gibi ana departmanların yanı sıra farklı iş ortakları ile de çalışmalarını sürdürmektedir.

Rotaradar Nedir?

Rotaradar; kullanıcılara gitmek istedikleri bölge ve seyahat tarih filtrelemelerini yaparak en uygun uçuşları bulmalarına yardımcı olan bir uçak arama motorudur. Sistemine entegre birçok acente aracılığıyla kullanıcılara her zaman en güncel ve gerçek zamanlı fiyatları sunan sistem, kullanıcılarına tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Rotaradar’ın yaptığı bu sıralama ve filtrelemeler sayesinde kullanıcılar, dünyanın farklı noktalarındaki birçok acentenin farklı ve indirimli fiyatlarını karşılaştırma olanağı bulabiliyor.

Sistemin sorgulama sonuçları otomatik olarak en uygun uçak biletinden en pahalıya doğru sıralama algoritmasına göre yüklenmekte. Kullanıcılar Rotaradar sisteminde isterlerse uçuşlarının aktarmalı/aktarmasız, gidiş-dönüş saatleri, seyahat süreleri, havaalanı tercihleri gibi kıstasları da kendileri belirleyebiliyor. Site, kriterlerini belirleyen ve seçimini yapan kullanıcıyı güvenli bir şekilde aracı acentenin ana sayfasına yönlendirerek bilet alım işlemini bitirmesini sağlıyor.

Rotaradar Blog

Rotaradar sisteminde uçak bileti almak dışında sürekli güncel tutulan blog yazıları sayesinde de planladığınız seyahati daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Seyahat planladığınız bölge hakkında, hangi mevsim gidilmeli, nereler gezilmeli, neler yenmeli gibi birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz yazılar sayesinde gitmeden önce yapılacaklar listenizi hazırlayabilirsiniz. Blog yazıları tamamen özgün ve tecrübelere dayanarak yayınlanmakta.

Rotaradar’ın gelecek planları

Sitenin öncelikli hedefi Türkiye olup ileri zamanlardaki hedef tüm ülkelerde lider ve rekabetçi konuma gelmek. Böylelikle kullanıcıların güvenle kullanabilecekleri bir online platform olmayı planlayan sistem, hem ergonomik hem de kullanıcı deneyimini en üst düzeyde sunarak piyasada şimdiden yerini almış. Rakiplerinden farklı olarak tamamen yerli yazılım ve yerli insan kaynaklarını kullanan Rotaradar, gerek ara yüzü gerek blog yazıları ile tüm ihtiyaçlarınızı tek bir yerden elde etmenizi sağlıyor.