Yeni Oled Ekranlar Nasıl Pil Tasarrufu Sağlayacak_

Son zamanlarda telefonların pil sorununu çözmek için en etkili yöntem telefonu hızlı şarj etmek. Zira piliniz ne kadar çabuk biterse bitsin çok hızlı dolduğu sürece kimse sıkıntı etmiyor. Ama bu kalıcı bir çözüm değil. Kalıcı çözüm için pili hızlı bir şekilde tüketen donanımlardaki yenilikler olacak.

Ekran ve pil tüketimi

Pilinizi en çok tüketen şey ekrandır. Çünkü sürekli kullanılmak zorundadır. Yapabileceğiniz tek şey ekran ışığını kısmaktır. Bu da güneşli ortamlarda ekranı görmenizi engeller.

Peki ekranla pil tasarrufu nasıl sağlanır? Şimdiki oled ekranlar güneş ışığının telefonun ekranının görünmesini engellemek için telefonda fiziksel bir filtre kullanır. Bu teknoloji daha uzun yıllar kullanılmaya devam edecek. Ama bu filtre oled ekrandan gelen ve ekranı görmenizi sağlayan ışığın gücünü düşürür. Ekranın görünmesi için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur ve bu da pil tüketimini arttırır. Burada kısır bir döngü meydana gelir. Peki çözüm ne?

Yeni oled ekran geliştiriliyor

Daha önce telefonların pil sorununu çözmek için daha güçlü pil üretmek daha mantıklı geliyordu. Ama her geçen gün ekranlar büyüyor yani pil tüketimi artıyor. Yani bu işin sonu olmadığı ortaya çıktı. Elbette daha güçlü pil ve daha hızlı şarj önemli. Ama sorunu çözmek için asıl gerekli olan tasarruftur.

Imperial College London’da fizik ve kimya bölümü yeni bir oled ekran üzerinde çalışıyor. Bu ekran polarize ışık yayabiliyor. Polerize edilmiş ışık ise filtreden daha kolay geçerken filtreden geçmek için ise çok fazla enerji talebi olmuyor. Bu durumda daha düşük ışıkla daha iyi bir görüntü sağlanabiliyor.

Bunun gibi tasarrıf teknolojileri telefonun pil sorununa önemli ölçüde etki sağlayacaktır.