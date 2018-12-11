Yeni Nesil Turhost Sunucuları ve Diğer Yenilikler

Web siteleri için en hızlı ve ekonomik hosting hizmetini sağlayan, Türkiye’nin lider barındırma firması Turhost, yeni teknoloji çağında bulut sunucularını yeniledi.

Aklınızda sizin için çok değerli bir fikir var ve bunu uygulamak, insanlarla paylaşmak, harcadığınız emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. Tabi ki bunun en kolay yolu artık gelişen internet ortamından geçiyor. Fikirlerinizi paylaştığınız bir blog sitesi, ürünlerinizi pazarladığınız bir e-ticaret sitesi ya da insanların fikirlerini paylaştığı modern bir forum sitesi kurma hedefiniz olabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürdüğünüz bir web sitesinde başarılı olabilmek için en önemli ilk üç etkenden biri de şüphesiz web sitesi barındırma hizmetidir.

Hosting, diğer adıyla Web Sitesi Barındırma Hizmeti ; web sitelerinizin internet ortamında yedi gün yirmi dört saat, hızlı, kesintisiz, güvenilir ve yüksek performanslı sunucularda barındırılması ve yayımlanmasıdır. Tanımına uygun olarak Türkiye’nin lider hosting servis sağlayıcısı Turhost yeni yılda müşterilerine “en iyi” hizmeti verebilmek amacıyla altyapılarında büyük değişimlere gidiyor. Gelin bu yeniliklere birlikte göz gezdirelim.

Yeni NVME Hosting

Hızlı bir web sitesine sahip olmak, Google ve diğer arama motorlarında ön sıralarda yer almanızı ve rakiplerinize göre maça bir sıfır önde başlamanızı sağlayacaktır. Turhost, Türkiye’de barındırdığı web site sayfalarının en hızlı açıldığı barındırma hizmeti veren firma olarak bilinmektedir ve 2019 yılı itibarı ile bu liderliği perçinlemeye kararlı görünüyor, zira en büyük yenilikler yine web sitesi performansı ve hızı üzerine geliyor.

SSD Hosting, web sitelerininin barındırıldığı disk depolama ortamının SSD olduğu yapılara denilmektedir. SSD diskli bir ortamda web sitelerinin açılış süresi dramatik bir şekilde hızlanmaktadır. Uzun bir süredir SSD tabanlı hosting hizmeti veren Turhost, gelişen teknoloji çağının gerekliliklerine uygun bir şekilde bir çağ ileri atlatmakta ve SSD den çok daha hızlı bir hizmet olan Türkiye’nin ilk NVME Hosting altyapısına geçmiş bulunmaktadır. Mekanik diskler ile bir veriye ulaşım ortalama 8 saniyeler iken SSD ile bu oran 1-2 milisaniyeler civarındadır. NVME diskler ile birlikte bu oran 0.1 saniyelere düşmektedir. Turhost NVME sunucu hizmetinde disk erişimleri artık SSD disklere göre 20 kata kadar daha hızlı.

Yeni PHP 7.1 ve PHP 7.2 modülleri

Turhost.com, Türkiye de en fazla WordPress web sitesine ev sahipliği yapan lider firmadır. Bu nedenle Turhost, WordPress uygulamasına ve WordPress uygulamasının yazıldığı programlama dili olan PHP programlama dilinin optimizasyonlarına 10 yıldır özenle devam etmektedir.

Linux hosting alt yapılarında PHP 7.1 ve PHP 7.2 destekleri ile özellikle WordPress blog sitelerinde %15’e yakın ek bir site hızı sağlanabilmektedir. Ayrıca Windows hosting paketlerinde de artık PHP 7.2 desteği gelmekte.

WordPress LSCache Jet hızında web siteleri

Yeni yapı ile birlikte Turhost, WordPress lisanslı LSCache wordpress hosting hızlandırma modülünü ücretsiz olarak müşterilerine sunuyor. Bu modül ile birlikte WordPress sayfaları 30 kata kadar daha hızlı çalışabilmektedir. Yapmanız gereken sadece otomatik olarak kurulumunu gerçekleştirebildiğiniz WordPress yönetim paneliniz üzerinden LSCache modülünü yüklemeniz ve aktif etmenizdir. Eklenti cache özelliği yanında; JS ve CSS birleştirme, HTTP/2 Push desteği ve resim optimizasyonu gibi bir çok fonksiyon ile sitenizde gözle görülür düzeyde hız farkı oluşturmaktadır. Bu sitenizin Pagespeed skorunu da bir adım yukarı çıkarmaktadır. Unutmayın ki hızlı bir WordPress web sitesi, Google’da üst seviyelere çıkabilmeniz ve doğru bir SEO politikası için anahtar bir role sahip.

Ek Yüz Bin Web Sitesi Barındırma Kapasitesi İçin, Donanım Desteği

Yeni eklenen son model Intel Xeon işlemci ve kurumsal donanımlarla birlikte web hosting kapasitesi Türkiye’nin en büyüğü olarak 100.000 web sitesinden 200.000 web sitesine çıkartıldı. Gelişen alt yapısı ve yeni donanımlar ile web sitelerinin erişilebilirlik kalitesi çok daha üst seviyelere çıkacak.

Her Turhost müşterisi için daha fazla kaynak

Sunucu kaynakları bir web sitesinin hızlı ve stabil yayın yapabilmesi için özel öneme sahiptir. Uzun yıllardır web hosting paketlerinde maksimum kaynak prensibini uygulayan firmanın yeni hizmetlerinde de bunu geliştirdiği görülmekte. Artık Turhost web hosting müşterileri daha fazla işlemci, bellek ve nvme ssd disk alanına sahip.

Ve Diğer Yenilikler

2019 yılında bu hizmetlerin dışında başka yenilikler de Turhost müşterileri için mevcut. Kısa bir şekilde bahsedecek olursak;

Türkiye’nin en uygun SSL sertifikası seçenekleri sunan firma, basit blog tarzı web yükleri için her web sitesinde ücretsiz SSL sertifikası da sağlıyor. E-ticaret siteleri için çok uygun Comodo EV SSL Sertifikaları da ürün portföyünde mevcut.

seçenekleri sunan firma, basit blog tarzı web yükleri için her web sitesinde da sağlıyor. E-ticaret siteleri için çok uygun Comodo EV SSL Sertifikaları da ürün portföyünde mevcut. Linux Hosting Paketlerinde cPanel, Windows Hosting Paketlerinde ise Plesk Kontrol paneli ile birlikte gelmektedir. Firma tüm panellerde yapmış olduğu güncelleme çalışması ile en son sürüme geçiş yapmış bulunmakta.

Standart eposta hizmetleri yanında firma Kurumsal e-posta hizmetleri de sunmakta. Bu şekilde kurumlar çok daha yüksek disk kapasitesi ve groupware gibi özellikleri tercih ede

Daha fazla web sitesi barındırmak isteyen bayi paketleri ni tercih eden Turhost kullanıcıları için alt kullanıcı yönetimi özelliği devreye girdi. Bu özellikle bayi paketi sahipleri yönetimleri altında olan web sitelerini müşterilerine sorunsuz bir şekilde paylaşımını yapabiliyor ve müşterilerine kendi web ve mail paketlerini yönetebilme imkanı sunabiliyor.

ni tercih eden Turhost kullanıcıları için alt kullanıcı yönetimi özelliği devreye girdi. Bu özellikle bayi paketi sahipleri yönetimleri altında olan web sitelerini müşterilerine sorunsuz bir şekilde paylaşımını yapabiliyor ve müşterilerine kendi web ve mail paketlerini yönetebilme imkanı sunabiliyor. Domain kayıtlarında firma özel indirimlere gidiyor. Sadece .site .xyz gibi yeni alan adlarında değil com net gibi standart alan adlarında da en uygun fiyatları sunuyor. Bu şekilde müşteriler Türkiye nin en ucuz domain kayıt fiyatlarıyla tanışma imkanı buluyor.

kayıtlarında firma özel indirimlere gidiyor. Sadece .site .xyz gibi yeni alan adlarında değil com net gibi standart alan adlarında da en uygun fiyatları sunuyor. Bu şekilde müşteriler Türkiye nin fiyatlarıyla tanışma imkanı buluyor. Gelişen internet ortamında güvenilir bir ortağın değeri büyük. Türkiye de hosting sektöründe “önce kalite” anlayışı ile sunmuş olduğu hizmetlerin bu yenilikler ile bir adım daha liderliğini pekiştirdiğini görüyoruz.

Umuyoruz ki yeni bir yıla giriş yaparken herkesin hayalleri ve idealleri gerçek olur ve 2019 yılı tüm Türk Milleti için yenilikler ve güzelliklerle dolu olur.