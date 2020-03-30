Microsoft’tan sonra Sony’de konsolunun teknik özelliklerini açıkladı. Oldukça ilgi gören paylaşımlar Xbox Series X’in gölgesinde kaldı. Zira bir çok oyuncu yeni nesil Xbox’ın PS5’ten daha iyi olduğunu düşünüyor. Bakın Playstation 5 özellikleri neler?

Playstation 5 özellikleri

CPU: 8x Zen 2 çekirdek – 3,5 GHz

8x Zen 2 çekirdek – 3,5 GHz GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz GPU Tasarım : Özel RDNA 2

: Özel RDNA 2 Bellek : 16 GB GDDR6 / 256 bit

: 16 GB GDDR6 / 256 bit Bellek bant genişliği : 448 GB/sn

: 448 GB/sn Dahili depolama : 825 GB SSD

: 825 GB SSD IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış) Artırılabilir hafıza : NVMe SSD Slotu

: NVMe SSD Slotu Harici depolama : USB HDD desteği

: USB HDD desteği Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Özellikleri değerlendirecek olursak GPU’dan başlayalım. Daha önceki sızıntılarda bunun gücünün 14 TFLOP olacağı sızdırılmıştı ama böyle olmadı. Belki de amaç gerçekleştirilemedi. Series X 12 TFLOP güç sahibiyken PS5 grafik olarak Xbox’ın gerisinde kaldı.

Daha önce 16GB ram ile geleceği tahmine dilmişti ve öyle de oldu. Xbox’ta ise 8Gb ram olduğunu belirtelim. Yine de buna rağmen bir çok kişi Xbox Series X’in daha hızlı olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi de dahili depolama olabilir lakin Sony’nin kullandığı depolama birimi de oldukça iyi. Zaten özelliklerin tanıtılmasında en çok dikkat çekilen husus buydu.

Ayrıca dikkat çeken bir baş Ayrıca dikkat çeken bir başka husus ve benzersiz özelliği PS4 için geliştirilmiş oyunları da oynatabilecek olması. Yani PS5 alırsanız elbette ona özel çıkmış oyunları alabilirsiniz ama PS4 sahipleri de bu güne kadar aldığı oyunların boşuna gittiğini düşünmesin. Zira PS4 oyunlarınız PS5’te çalışabilecek. Oldukça ilgi çekici.