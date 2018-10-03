Yandex Metro Nedir?

Yandex’in ülkemiz için de hizmet verdiği metro servisi hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Yandex Metro uygulaması ülkemizde tam manasıyla bütün şehirlerde yaygın olmasa da İstanbul gibi metronun çok tercih edildiği büyük bir şehirde hizmet veriyor. Peki nedir bu Yandex.Metro ve ne işe yarar?

İstanbul, Moskova, St. Petersburg, Kiev, Harkiv ve Minsk metro hatlarında hizmet verir.

Herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymaz.

Hazır yüklü gelir.

Yolculuğu planlamanızda size yardımcı olur.

Aktarma varsa yolculuğunuza dahil eder.

Vagon önerilerinde bulunur.

İstasyonlar hakkında bilgi verir.

İstanbul metrolarında kullanabileceğini Yandex Metro ayrıca Rusya’ya seyehat edecekler için de ideal bir metro uygulamasıdır. İnternet bağlantısı gerektirmez. İlk indirmede ilgili bilgileri baştan indirir. Yolculuk sürenizi en aza indirmek üzere size bilgi verir.Hatta aktarmalar hakkında bilgi verir. Bu bilgiyi verirken aktarma süresini en aza indirmek için sizlere vagon tavsiyesinde bile bulunur. Bu sayede aktarma süresini en aza indirebilirsiniz.

Genel olarak yolculuk sürenizi hesaplayan Yandex Metro ayrıca bir istasyon bakımda ya da kullanım dışı kalmışsa bununla ilgili sizlere bilgi de sunuyor.