Yandex Haritalarda Bağlantı Paylaşma

Ülkemizde Yandex Haritalar son zamanlarda sıkça kullanılır oldu çünkü Google Haritalar bildiğiniz üzere ülkemizin uydu görüntülerini çeşitli güvenlik sebepleriyle bulanık gösteriyor. Bu nedenle ülkemizde sık sık Yandex haritalar kullanılır oldu. Bizde bu yazıda Yandex haritalarda bir bağlantı nasıl paylaşılır konusundan bahsedeceğiz.

Yandex Haritalarda bir bağlantıyı, görüntülediğiniz yeri veya objeyi başka birine göstermek için paylaşırsınız. Ya da belli bir bölgeyi bir web sitesine eklemek için paylaşmak isteyebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım.

Paylaşmak istediğiniz yeri haritanızda görüntüleyin.

Herşey tamam olduğu zaman adres satırından bütün bağlantıyı seçip kopyalayın.

Bir yeri ya da panoromayı seçince ya da simgelerinden dilediğiniz platform üzerinden istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

Web sitesine harita ekleme

Rotanızı seçin, ya da ilgili bölgeyi haritada görüntüleyin.

simgesine tıklayarak seçeneklerinizi açın.

simgesine tıklayarak seçeneklerinizi açın. açılan menüde yandaki seçenek paylaş seçeneğidir. Buna tıkladığınız zaman aşağıdaki görsel gibi bir ekran karşınıza gelecektir.

Bu ekranda yer alan üst kısımda sitene eklenecek kodu kopyalayın. Bunu sitene yapıştırdığınız yerde bu harita görünecektir.