Yakında WhatsApp Kullanamayacak iPhone Modelleri

Sık sık güncelleme ve yeniliklerle gündeme gelen WhatsApp bu sefer bir duyuru ile karşımızda. Bu duyuruda hangi telefonların WhatsApp desteğinin kesileceği duyuruldu. Bu açıklama sadece iPhone modelleri için.

Yakın zaman içinde güncelleme desteğini edileceği iPhone modelleri şu şekilde;

İPhone

İPhone 3G

İPhone 3GS

İPhone 4

Açıkçası bu modeller yakın zaman içinde zaten piyasadan silinecektir. Ayrıca bu modellerin iOS 8 güncellemesi almamış modeller olduğunu söylemek gerek.

WhatsApp yaptığı açıklamada iOS 8 ve üzeri sürümleri güncelleme desteği vereceğini bunun altında kalanlar için artık WhatsApp güncellenmeyeceğini açıkladı. Peki ne olur?

Eski modellerde artık WhatsApp yeni özellikleri alamaz. Bu özellikleri alamayacağı için de bazı güncellemeler sonucu WhatsApp çalışamaz hale gelebilir. Zira WhatsApp güncellemelerini işletim sisteminin sürümüne göre düzenliyor. Bu nedenle eski sürüm işletim sistemleri yeni uygulamayı destekleyemez hale geliyor.