Yaani Mail Hizmete Girdi. Bilmeniz Gereken Bütün Detaylar

Turkcell’in daha önce duyurduğu yerli mail hizmeti Yaani Mail hizmet vermeye başladı. Hem bireysel hem kurumsal hizmet verecek bu hizmetle ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazımızda.

Yaani Mail nedir?

Turkcell’in hayata geçirdiği yerli mail hizmetidir. Daha önce dijital verilerimiz dışarı çıkmasın politikasıyla tanıtım yapan şirket, kişisel verilerin Turkcell veri depolarında biriktirildiğini vurguladı. Yaani Mail bize özel ve bilgilerini depolanmak için yurtdışına çıkmıyor.

Yaani Mail ile ilgili bilmeniz gereken detayların hepsini sizler için listeliyoruz;

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz sunulacak. 2Gb alanınız olacak. Aynı anda 50 kişiye mail atabilirsiniz. Tek seferde 50Mb boyutunda dosya gönderebilirsiniz. Kurumsal hizmet verecek. Kurumlar dilerse kendi domain uzantısıyla bu hizmetten yararlanabilecek. Dilerseniz yaani.com uzantısıyla kullanabilirsiniz. Hizmet yeni olduğu için hemen şimdi isim soyisim mail adresi alabilirsiniz. Turkcell kullanıcıları internetten harcamadan Yaani Mail kullanabilecek. Turkcell’in LifeBox ve doğrulama servisi Hızlı Giriş ile entegre çalışacak. Servisin hedefi 1 yıl içinde 2 milyon kullanıcıya ulaşmak.

Yaani.com uzantılı mail adresi alın.

Mail adresinizi şimdi almak için buraya gidin. Buradan kaydol dedikten sonra kaydol deyip isminizi soy isminizi istediğiniz mail ismini alınız. Sözleşmeleri kabul ediniz. Telefon numarası eklemek istemezseniz kutucuğu kaldırınız. Güvenlik işlemlerini hallettikten sonra mailiniz hazır demektir.