Xiaomi Miui 10 Arayüzüne Google Camera Geliyor

Google Camera ‘da ne ki diyenler varsa aranızda açıklamak istiyorum. Bir çok kişinin bu uygulamayı kullanmak için telefonlarına root attığı detayını lütfen dikkate alın. Bu nedenle Xiaomi şirketinin açıkladığı bu haber oldukça ilgi çekici.

Google Camera yazılım olarak bir çok kamera uygulamasından çok daha iyi. Bu nedenle insanlar tarafından tercih ediliyor. Fotoğraf çekme deneyiminizi bir üst seviye çıkaran Google Camera uygulaması yerleşik olarak Miui 10 ile Xiaomi cihazlara gelecek.

Yerleşik olarak Xiaomi cihazlara gelecek olan Google Camera uygulaması root gerektirmeden Xiaomi cihazlarda kullanılabilecek.

Gelişmiş HDR çekimler, video sabitleme, tek kamera ile bokeh efekti gibi bir çok özellik Google Camera yazılımında bulunuyor.

Bir çok kişinin donanım kalitesi yüksek olmasına rağmen Xiaomi telefonlarının kötü fotoğraf çekmesinden şikayetçi olduğunu bilirsiniz. İşte bunun sebebi yazılımsaldır. Demek ki Xiaomi bu sorunu Google Camera ile çözmeyi hedefliyor.