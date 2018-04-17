Xiaomi Mijia 720p Akıllı IP Kamera İncelemesi

Ürün inceleme yazılarımıza devam ediyoruz. Gearbestten satın aldığım 2 ürün var. Birincisi pan tilt ip kamera diğeri de kablosuz şarj cihazı. Bugün sizlere kamerayı tanıtacağım.

Öncellikle ip kamera nedir biraz ondan bahsedeyim. Satın aldığım ürün internete bağlanması nedeniyle internet bulunan her yerden kameranız sayesinde canlı canlı görüntü almanızı imkan sağlıyor. İster hafıza kartına kaydedin isterseniz anlık olarak takip edebilirsiniz.

Benim kullandığım ürün Xiaomi’nin Mijia Akıllı 720p Kamerasından sipariş verdim. Ürün 1 hafta gibi kısa sürede (Çin’den gelenler için kısa) elime ulaştı. Ürün pan tilt ameradır. Yani sağa-sola ve yukarı-aşağıya hareket ettirebiliyorsunuz. Xiaomi‘nin uygulaması olan Mi Home ile bağlanarak kamerayı istediğiniz yönde hareket ettirerek istediğiniz noktayı izliyebiliyorsunuz.

Xiaomi’nin kutu açılımda oldukça güzel paketi açtığınızda içinde kullanım kılavuzu dışında enerji kablosu (usb) ve Türkiye ile uyumsuz şarj soketi gelmektedir. Ayrıca paket içinden duvara montaj için plastik parça ve 2 dübel-vida gelmektedir.

Ürünü kurarken telefona yüklediğiniz Mi Home uygulamasından kurmaya başlıyorsunuz. Telefonda karşınıza çıkacak QR kodu kameraya okutarak ürünün bağlantısını yapıyorsunuz.

Bağlantı sonrası telefondaki uygulama aracılığıyla canlı ortam izlemesi yapabiliyorsunuz. Kamera ayarlarını telefondaki uygulama üstünden yapabilmektesiniz.

Bu ayarlar ise;

Çalışma zamanlarını ayarlama, özellikle evdeyken kapatarak hem hafıza kartının dolması engellenmiş oluyor, hem de evdekilerin rahatsız olmasının önüne geçiyorsunuz. İstediğiniz zaman aralıklarında otomatik kayıta başlıyor.



Hareket algılama, özelliği kamera aktifken ortamda hareket olduğunda telefonunuza bildirim gelmesini sağlıyor. Bu sayede evde olmasanız bile sizin için takip edip size bildirmektedir.



Gece görüş özelliği ile karanlıkta da çok iyi çekim yapmaktadır. Ben bu kadar net görüntü alabileceğini tahmin edememiştim.



Geniş açı ile kayıt özelliği bulunmaktadır.

Kamerayı uykuya alabiliyorsunuz.

Mi Home ile izlediğiniz görüntüleri anlık olarak paylaşabiliyor ya da yine Mi Home üzerinden yakınlarınız ile paylaşarak onlarında sürekli takip etmelerini sağlayabiliyorsunuz.

Bunun dışında kameranın üzerinde dahili hopörler ve mikrofon var. Kamera sayesinde sesli görüşebilmektesiniz. Sizin sesinizi ve karşı tarafın sesini iletmektedir.

Kamera üzerinde bulunan ışık ile durum değişikliklerini alabiliyorsunuz. Sarı ışık bağlantı olmadığı durum, mavi ışık ise bağlantı olduğunu ve kayıta başladığının durumudur. Ayrıca ışığı uygulama üzerinden kapatarak dikkat çekmesini engelleyebiliyorsunuz.

Uygulama üzerinden cihazınızı güncelleme imkanı bulunmaktadır. Uygulamaya bir çok Xiaomi cihazı ekleyebilmektesiniz. Farklı odalara kameralar ekleyerek tek bir yerden kontrol edebiliyorsunuz. Mi Home uygulaması da oldukça başarılı.



Ben 1 haftalık kullanımda oldukça memnun kaldım. Aynı fiyatlarda 1080P olan kamera da bulunmakta fakat kamera hareket özelliği bulunmamaktaydı. Uygulama şu anda oldukça iyi. Mobil hat üzerinden bağlandığımda biraz yavaş kalabiliyor ama görüntü kalitesini düşürdüğümde gayet güzel takip edebiliyorum.

Sadece bir sorunum var: o da kamera görüntüsündeki tarih ve saat. Tarih doğru ama saati değiştiremedim. Uygulamadaki saatler dopru ama görüntü üzerindeki watermark saat doğru değil. Onu da halledersek iyi olacak.

Bu arada cihazı aldıysanız ve SD kart takacaksanız yerini bulamayabilirsiniz. Kamerayı yukarıya doğru döndürerek, lensin altında SD kart yuvasını göreceksiniz. Maksimum 32 GB hafıza kartı takılan kameraya mikro SD kart takılabilmektedir. Kayıt yaptıkça, eski görüntü silinmektedir.

Eğer ürünü almayı düşünüyorsanız satın alma linki: https://tr.gearbest.com/ip-cameras/

Ayrıca bu aralar GearBest’ten farklı alışverişler yapıyorum. Bir kaç ürün alışveriş listemde beklemektedir. Sizlerde düşünürseniz bulduğum bazı indirim kuponları var, işinize yarayabilir.

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