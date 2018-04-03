Xiaomi Mi Smart RearView! Nedir nasıl kullanılır ve ne işe yarar basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Aslında örnekleri var ama Xiaomi işin şeklini değiştirip daha kullanışlı hale getirmiş. Bu cihazı araç kamerasından tutun navigasyona oradan tutun uzaktan araç kontrolüne kadar herşey de kullanabilirsiniz.

Akıllı dikiz aynası diyebileceğimiz bu cihaz 6.86 inç büyüklüğünde tam bir dikiş aynası. Aracınıza basit bir şekilde monte edebileceğiniz Xiaomi Mi Smart RearView bir kameraya sahip ve bu kamera oldukça geniş bir diyafram aralığı ilemsize mükemmel bir görüş açısı sunuyor.

Asıl amacı elbette normal bir dikiz aynası gibi arka tarafı görmek ama bununla ön arka ve yan tarafları görebildiğiniz gibi önceden araç çalıştırma, erken çarpışma uyarısı, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü asistanı gibi görevleri de üstleniyor, size harika bir sürü deneyimi sunuyor.

Sesli olarak yol tarifi, müzik çalma, Video kaydetme ve oynatma konularına cevap veriyor size güvenli bir yol sunuyor. Aracınız Xiaomi Mi Smart RearView akıllı dikiz atmasıyla daha akıllı ve güvenli hale geliyor.

Dünya çapında satışından çok ülkemizde ne zaman satışa çıkacağını bilmediğimiz cihazı yurtdışından 200 dolara alabilirsiniz.