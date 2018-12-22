Xiaomi, dünyayı sarsan ve telefon piyasasına yön veren telefonlarından sonra bir yeni cihaz daha tanıtacak. Bir kaç gün içinde resmi tanıtımı yapılacak olan Mi Play cihaz için teknik özellikler sızdırıldı.

Xiaomi Mi Play Özellikleri

Ekran: 5.84-inç Full HD+ (2280×1080 piksel)

İşlemci: 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon işlemci

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bellek: 3 / 4 / 6 GB RAM

Batarya: 3000 mAh

Depolama: 32 / 64 / 128 GB

Arka Kamera: 12 MP ana + ikinci kameranın değeri henüz açıklanmadı

Ön Kamera: 8 MP

Ekran boyutuna baktığımız zaman piyasanın ortalaması olduğunu söylemek mümkün. Kabul edilebilir bir boyut.

İşlemci konusunda detaylı bilgi yok. İşlemcinin tam adı bilinmiyor ama 8 çekirdek Snapdragon şr işlemci olacağı söyleniyor.

Android Oreo ile gelecek olan cihazın neden Android Pie ile gelmediği merak konusu.

3 farklı ram seçeneği bulunacak. 3, 4, 6 GB RAM piyasanın ortalaması denilebilir. Depolama seçeneği de 3 farklı şekilde karşımızda olacak.

Bataryasına baktığımız zaman 3000mah olduğunu görüyoruz. Bunun biraz küçük olduğunu söylemek mümkün. Lakin telefonun kendisi zaten dev bir cihaz değil.

2 farklı kameraya sahip olan cihazın ana kamerasının 12MP olacağı sızdı ama ikinci kamera hakkında bilgi yok. Bir tane ön kameraya sahip cihazın bu kamerası ise 8MP çözünürlükte.

Cihaza genel olarak bakarsanız amiral gemisi olmadığını söyleyebilirsiniz.