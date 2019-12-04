Xiaomi Mi Mix 4 Muhtemel Özellikleri

Xiaomi, yeni cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Test sonuçlarından bazıları internete sızan cihaz için tahmin edilen özellikler var. Bu güne kadar tanıtılması planlanıyordu ama Mi Mix Alpha ‘nın görkeminden ön plana çıkamayacağı düşünüldüğü için ertelenmiş yorumları yapılıyor. Peki Mix serisinin yeni üyesinin muhtemel özellikleri ne olacak?

Mi Mix 4 Teknik Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 865 / Bu işlemciyi ilk kullanan telefon olma ihtimali var.

6 / 8 / 12 Gb ram seçenekleri.

Testlerde Android 9 görünüyor ama çıkarken Android 10 ile çıkması muhtemel.

Ekran kasa oranı yüksek olması muhtemel. Diğer Mix üyeleri gibi.

Ön kameranın popup ya da ekran altında olması muhtemel. Delikli bir tasarım olabilir.

Arka kısımda 3lü kamera seti bulunabilir. Kamera açısından 108 MP çözünürlüğüne sahip ISOCELL Bright HMX sensörünün kullanılması yüksek ihtimal.

çözünürlüğüne sahip sensörünün kullanılması yüksek ihtimal. Parmak izi sensörü muhtemelen ekranın altında yer alacak.

Ses olarak stereo kullanılması muhtemel.

Telefonun fiyatıyla ilgili bilgi olmasa da Mi Mix 3’ün çıkış fiyatından daha düşük olacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihazın bu sene bitmeden tanıtılması planlanıyor.