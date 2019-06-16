Xiaomi Mi 9T Özellikleri Nasıl?

Çinli şirket Xiaomi, oldukça etkileyici modeller üretmeye devam ediyor. Son amiral gemisi Xiaomi Mi 9 ile efsane cihazlar piyasaya süren şirket şimdi serinin bir başka üyesini de ortaya çıkardı. Xiaomi Mi 9T modelinin özellikleri ortaya çıktı.

Özellikle yüksek performanslı cihazlarıyla dikkat çeken şirkerin son modellerinden birisi olan Mi 9T’nin özelliklerine kısaca göz atalım.

İşletim Sistemi: Android 9 (Pie)

Ekran: 6,39inç, Amoled, FHD+, çentik yok

Kamera: Ön taraftaki açılır kapanır, 20MP, Arka kamera, 48MP, 13MP, 8MP 3lü kamera…

Ram: 6Gb

Rom: 64 ve 128Gb seçenekleri

İşlemci: Snapdragon 730, 2.2GHZ, sekiz çekirdek

Batarya: 4000mAH, 18W hızlı şarj

Cihazda ayrıca oyun yazılım desteği de bulunuyor.

Bu özelleriklere sahip cihazın iki farklı fiyatı ortaya çıktı. 64Gb olan modelin fiyatı 300€ iken 128Gb olan cihazın fiyatı ise 400€ olarak belirlenmiş.

Cihazın ülkemizde satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Zira ülkemizde Mi 9 Explorer Edition resmi olarak satılmıyor. Fiyat olarak uygun olduğu için ülkemize giremesi söz konusu olabilir. Ülkemizde fiyatlarının 3000 ile 4000 lira olacağından söz etmek mümkün.